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Мошенники под видом "Новой почты" взламывают смартфоны украинцев и заражают вирусом

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Четверг 21 октября 2021 19:57
Мошенники под видом "Новой почты" взламывают смартфоны украинцев и заражают вирусом Коллаж РБК-Украина: мошенники используют "Новую почту" в новой схеме обмана
Автор: Владимир Костырин

Украинцев предупредили о мошенниках, которые от имени "Новой почты" предлагают клиентам компании участвовать в "акции", в которой якобы можно выиграть деньги. Злоумышленники рассылают подобную информацию на мессенджеры граждан.

Об этом 21 октября передали в пресс-службе "Новой почты".

Как работает схема мошенников

  • На мобильные приложения приходят картинки о "розыгрыше" с указанным сайтом якобы "Новой почты", но линк ведет на фейковый, а не настоящий сайт. Компания настоятельно рекомендует не переходить по таким ссылкам.
  • На сайте злоумышленников идет анализ операционной системы мобильного устройства граждан, после чего смартфон заражают вирусом.
  • После этого вредоносное ПО распространяется путем отправки сообщений всем контактам пользователя мобильного устройства.

В "Новой почте" посоветовали тем, кто уже переходил по лже-ссылке от злоумышленников, обязательно осуществить проверку системы с помощью антивируса, а также обновить пароли всех учетных записей: почты, сайтов, приложений, чтобы мошенники не смогли их взломать.

Мошенники под видом &quot;Новой почты&quot; взламывают смартфоны украинцев и заражают вирусом

"Новая почта" предупредила о новой схеме мошенников (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Отметим, что "Новая почта" далеко не впервые оказывается под прицелом аферистов, которые, прикрываясь именем компании, придумали массу способов обмана украинцев и развода на деньги. Вот некоторые такие "свежие" примеры: от "НП" рассылали опасные письма-завлекухи, перед этим мошенники воровали деньги граждан через псевдосайт "Новой почты", а еще ранее мы писали о распространенной схеме "разводняка" через "НП".... и это только за последние несколько месяцев. Будьте бдительны и соблюдайте правила безопасного пользования сети.

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Новая почта Схемы мошенников
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