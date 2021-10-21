Шахраї під виглядом "Нової пошти" зламують смартфони українців і заражають вірусом

У "Новій пошті" порадили тим, хто вже переходив по лже-посиланням від зловмисників, обов'язково здійснити перевірку системи за допомогою антивірусу, а також оновити паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб шахраї не змогли їх зламати.

Зауважимо, що "Нова пошта" далеко не вперше опиняється під прицілом аферистів, які, прикриваючись ім'ям компанії, придумали масу способів обману українців і розводу на гроші. Ось деякі такі "свіжі" приклади: від "НП" розсилали небезпечні листи-заманухи, перед цим шахраї крали гроші громадян через псевдосайт "Нової пошти", а ще раніше ми писали про поширену схемоу "розводняка" через "НП".... і це тільки за останні кілька місяців. Будьте пильні та дотримуйтесь правил безпечного користування мережі.