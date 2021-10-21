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Шахраї під виглядом "Нової пошти" зламують смартфони українців і заражають вірусом

Новость на русском →
Четвер 21 жовтня 2021 19:57
Шахраї під виглядом "Нової пошти" зламують смартфони українців і заражають вірусом Колаж РБК-Україна: шахраї використовують "Нову пошту" в новій схемі обману
Автор: Володимир Костирін

Українців попередили про шахраїв, які від імені "Нової пошти" пропонують клієнтам компанії брати участь в "акції", в якій нібито можна виграти гроші. Зловмисники розсилають подібну інформацію на месенджери громадян.

Про це 21 жовтня передали в прес-службі "Нової пошти".

Як працює схема шахраїв

  • На мобільні додатки приходять картинки про "розіграш" із зазначеним сайтом нібито "Нової пошти", але лінк веде на фейковий, а не справжній сайт. Компанія настійно рекомендує не переходити за такими посиланнями.
  • На сайті зловмисників йде аналіз операційної системи мобільного пристрою громадян, після чого смартфон заражають вірусом.
  • Після цього шкідливе ПЗ поширюється шляхом відправки повідомлень всім контактам користувача мобільного пристрою.

У "Новій пошті" порадили тим, хто вже переходив по лже-посиланням від зловмисників, обов'язково здійснити перевірку системи за допомогою антивірусу, а також оновити паролі всіх облікових записів: пошти, сайтів, додатків, щоб шахраї не змогли їх зламати.

Шахраї під виглядом &quot;Нової пошти&quot; зламують смартфони українців і заражають вірусом

"Нова пошта" попередила про нову схему шахраїв (фото: facebook.com/nova.poshta.official)

Зауважимо, що "Нова пошта" далеко не вперше опиняється під прицілом аферистів, які, прикриваючись ім'ям компанії, придумали масу способів обману українців і розводу на гроші. Ось деякі такі "свіжі" приклади: від "НП" розсилали небезпечні листи-заманухи, перед цим шахраї крали гроші громадян через псевдосайт "Нової пошти", а ще раніше ми писали про поширену схемоу "розводняка" через "НП".... і це тільки за останні кілька місяців. Будьте пильні та дотримуйтесь правил безпечного користування мережі.

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Нова пошта Схеми шахраїв
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