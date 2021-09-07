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Мошенники в Украине перешли в наступление: где чаще всего орудуют преступники

Автор: Анна Шиканова

Украинцы в последнее время стали чаще сталкиваться с мошенниками. Основное место деятельности аферистов – интернет, и как показал опрос – больше всего преступники атакуют своих потенциальных жертв в мессенджерах.

О результатах исследования за последние полгода рассказали для Styler специалисты OLX.

По результатам опроса, каждый второй украинец сталкивался с мошенниками в интернете и уже каждый 7 житель нашей страны терял деньги из-за фишинга. Чаще всего от действий мошенников страдают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Атака на украинцев чаще всего происходит с помощью мессенджеров, а вот электронную почту преступники стали использовать реже. В опросе участвовало 55 тысяч жителей Украины.

Кого чаще обманывают

За последние полгода с попытками онлайн-мошенничества столкнулось 45% из опрошенных украинцев. Стоит отметить, что в 2020 году этот показатель был вдвое ниже – всего 22%. Жители крупных городов в три раза чаще сталкиваются с мошенниками.

Какие схемы используют преступники

Более 54% схем – продажа несуществующих товаров по предоплате. На втором месте оказались фишинговые атаки – 28%. В мессенджеры присылали вредоносные ссылки на поддельную форму оплаты.

На третьем месте – мошенничество с отправкой фейковых скриншотов или квитанций об оплате – 11%.

Реже всего стали использовать схему с подставным курьером. В этой схеме приезжает таксист или мошенник-покупатель и убеждает быстро отдать ему товар и обещает быстро зачислить средства на счет продавца. С ней за последние полгода столкнулось 7% опрошенных.

Фишинговые атаки в 2021 году во время онлайн-шопинга привели к потере средств у 14% респондентов. 83% случаев – посторонние ссылки на вредоносные сайты приходили в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Еще 6% опрошенных получали такие ссылки в смс, а 2% - через электронную почту.

Как украинцы защищаются от мошенников

В 41% случаев пытаются решить проблему самостоятельно, в 32% - рассказывают близким. Только 17% опрошенных обращаются в Службы поддержки онлайн-ресурсов. И всего 10% украинцев отправляются в киберполицию. Еще 26% честно признались, что не предпринимают никаких действий.

Специалисты напоминают, что лучшая защита от мошенников – это внимательность пользователей и знание основных правил безопасности.

  • Нельзя открывать ссылки от малознакомых людей
  • Нежелательно обсуждать финансовые вопросы в мессенджерах, если собеседник ведет себя подозрительно
  • Желательно проверять пользователя по номеру телефона
  • Внимательно читайте письма в электронной почте и не переходите по сомнительным ссылкам
  • Проверяйте ссылки сайтов, прежде чем его открыть

Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники узнают PIN-коды от карточек украинцев и похищают все деньги.

А также рассказывали о том, какие есть самые популярные способы мошенничества с Приват24.

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Схемы мошенниковРасследование