Мошенники в Украине перешли в наступление: где чаще всего орудуют преступники

Украинцы в последнее время стали чаще сталкиваться с мошенниками. Основное место деятельности аферистов – интернет, и как показал опрос – больше всего преступники атакуют своих потенциальных жертв в мессенджерах.
О результатах исследования за последние полгода рассказали для Styler специалисты OLX.
По результатам опроса, каждый второй украинец сталкивался с мошенниками в интернете и уже каждый 7 житель нашей страны терял деньги из-за фишинга. Чаще всего от действий мошенников страдают жители Киевской, Днепропетровской и Харьковской областей. Атака на украинцев чаще всего происходит с помощью мессенджеров, а вот электронную почту преступники стали использовать реже. В опросе участвовало 55 тысяч жителей Украины.
За последние полгода с попытками онлайн-мошенничества столкнулось 45% из опрошенных украинцев. Стоит отметить, что в 2020 году этот показатель был вдвое ниже – всего 22%. Жители крупных городов в три раза чаще сталкиваются с мошенниками.
Более 54% схем – продажа несуществующих товаров по предоплате. На втором месте оказались фишинговые атаки – 28%. В мессенджеры присылали вредоносные ссылки на поддельную форму оплаты.
На третьем месте – мошенничество с отправкой фейковых скриншотов или квитанций об оплате – 11%.
Реже всего стали использовать схему с подставным курьером. В этой схеме приезжает таксист или мошенник-покупатель и убеждает быстро отдать ему товар и обещает быстро зачислить средства на счет продавца. С ней за последние полгода столкнулось 7% опрошенных.
Фишинговые атаки в 2021 году во время онлайн-шопинга привели к потере средств у 14% респондентов. 83% случаев – посторонние ссылки на вредоносные сайты приходили в мессенджеры (Telegram, Viber, WhatsApp). Еще 6% опрошенных получали такие ссылки в смс, а 2% - через электронную почту.
В 41% случаев пытаются решить проблему самостоятельно, в 32% - рассказывают близким. Только 17% опрошенных обращаются в Службы поддержки онлайн-ресурсов. И всего 10% украинцев отправляются в киберполицию. Еще 26% честно признались, что не предпринимают никаких действий.
Специалисты напоминают, что лучшая защита от мошенников – это внимательность пользователей и знание основных правил безопасности.
Напомним, ранее мы писали о том, как мошенники узнают PIN-коды от карточек украинцев и похищают все деньги.
А также рассказывали о том, какие есть самые популярные способы мошенничества с Приват24.