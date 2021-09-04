Мошенники узнают PIN-коды с карточек украинцев и похищают все деньги: как не стать жертвой

В Украине все чаще одной из самых распространенных схем мошенничества является скимминг. В частности, аферисты устанавливают на банкоматах спецустройства и скрытые видеокамеры, которые считывают информацию с магнитных лент.

Так, с помощью данной схемы, мошенники фиксируют пароли от банковских карт. Также после этого, они изготавливают дубликаты карточек граждан и снимают с них деньги.

Как не стать жертвой мошенников

Чтобы не попасть на крючок к злоумышленникам, нужно следовать следующим инструкциям:

пользоваться банкоматами, расположенными в отделениях банков, гипермаркетах и хорошо освещенных и многолюдных местах (там сложно незаметно установить спецустройства);

осматривать банкоматы перед их использованием (в случае несоответствия элементов по цвету или подозрительных деталей, не стоит пользоваться им);

никому не сообщать данные своей банковской карты (особенно CVV и PIN-код);

не передавать банковскую карту посторонним при расчетах в заведениях питания, магазинах и т. д.;

при вводе PIN-кода надо прикрывать клавиатуру рукой.

Кроме того, важно никогда не оставлять свои персональные данные карточек на непонятных или подозрительных сайтах.

Еще одним распространенным видом мошенничества является отправка на электронную почту или в социальные сети сообщений различного характера, которые сводятся к тому, что вам необходимо оплатить определенную сумму средств. Часто отправляются сообщения о выигрыше крупной суммы средств или ценного приза. Авторы сообщений указывают на необходимость уплаты определенного процента от выигрыша для покрытия комиссий и других расходов, связанных с конвертацией средств или исправление приза.

Стоит помнить золотое правило - "бесплатный сыр только в мышеловке". Узнайте у представителей официальные условия акции, поинтересуйтесь названием и сайтом компании, что проводила акцию. В случае, если вы уплатите средства на указанные счета, то скорее всего никаких денег и ценных призов вы не получите, а автор сообщения перестанет отвечать на ваши письма.