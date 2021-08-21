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Как мошенники крадут деньги через Приват24: самые популярные способы

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Суббота 21 августа 2021 08:38
Как мошенники крадут деньги через Приват24: самые популярные способы Как мошенники крадут ваши деньги с помощью Приват24 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Мошенники готовы на все, чтобы завладеть деньгами украинцев. Они взламывают аккаунты в онлайн-банкингах любыми доступными способами и могут лишить владельца всех его средств.

О самых популярных схемах мошенников с Приват24 рассказали в "Технофан".

1. Взлом аккаунта.

Ваш пароль должен быть сложным, который мошенники подобрать самостоятельно не смогут. Лучше всего использовать разные символы и цифры, большие и маленькие буквы, знаки препинания.

Взломать ваш аккаунт могут с помощью интернета, с помощью дубликата вашей сим-карты или другим способом, если они смогут добраться до вашей страницы интернет-банкинга. Пароль они могут сменить с помощью функции "Забыли пароль?".

2. Звонок

Этот метод чаще используют с пожилыми людьми. Мошенники звонят своим жертвам, представляются сотрудниками банка и сообщают, что их счет, аккаунт в Приват24 – под угрозой взлома. Потом они просят перевести средства на "резервный" счет и попросят данные для входа.

3. Фишинг

Этот вид мошенничества сравнительно новый. Преступники создают поддельный сайт Приват24. Попасть на него несложно – приходит письмо в почту со ссылкой, смс в телефон, в социальных сетях публикуют розыгрыши или акции с вредоносными ссылками. Обращайте внимание на домен, на который вы перешли и вводите свои данные.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, какие схемы используют мошенники для туристов в разных странах.

А также мы писали о том, что украинцам рассказали о новой схеме мошенников с банковскими карточками.

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ПриватБанк Схемы мошенников
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