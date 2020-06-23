Мошенники пытаются нажиться на горе девушки, которая потеряла всю семью после взрыва на Позняках

Как только в сети появилась история Насти, которая потеряла всю свою семью во время взрыва в Киеве на Позняках, сразу же активизировались мошенники, решившие нажиться на горе девушки.

В соцсетях начали появляться посты, в которых просят оказать денежную помощь Насти, родители которой погибли во время взрыва дома на Позняках. При этом мошенники оставляют свои номера платежных карт. Настя, естественно, ничего не знает о том, что кто-то для нее собирает средства. Об этом рассказала руководитель пресс-службы ГУ ГСЧС в Киеве Светлана Водолага на своей странице в Facebook.

"Для тех, кто решит использовать трагедию Анастасии для собственной наживы, предупреждаю: у нас есть номера всех карточек тех, кто действительно помогает девочке", - заявила Водолага.

Скриншот с Facebook

Пользователи сети также написали о том, что видели подобные посты, которые собирают деньги для Насти.

Ужас!

Тоже попадались в ленте раза 4 и все разные...

Свет, я видела тоже похожий пост вчера от другого человека. Без имен, но на тот момент было подтвержденных трое погибших, из которых две женщины и один мужчина. А человек писал, что погибла его родная сестра, ее муж и сын. Людям нужно сопоставлять информацию прежде чем переводить деньги;

Я тоже видела перепосты;

Люди теряют достоинство, а возможно у них его и не было... Спасибо за ваше неравнодушие и внимание, госпожа Светлана!!! Держитесь!

Скриншоты с Facebook

Напомним, в сети рассказали историю чудом выжившей девушки в киевском доме, которая потеряла семью.

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новый способ обманывать украинцев.