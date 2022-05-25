Мошенники продают гуманитарку. Что вы можете сделать, чтобы их наказать

Объемы гуманитарной помощи в Украине за три месяца после полномасштабного вторжения России стали огромны. Со всего мира, из многих стран в Европу едут в Украину продукты, средства личной гигиены, лекарства, техника и снаряжение для военных.

Помогают переселенцам и военных украинские волонтеры, которые пакуют, закупают на собранные деньги, шьют и отправляют туда, где во всем этом нуждаются.

Но порой на таких важных вещах, как гуманитарная и волонтерская помощь, пытаются нажиться мошенники. Это касается не только крупных магазинов, где могут появиться товары из помощи военным, а и различных интернет-площадок.

Можно ли продавать гуманитарку?

Нет, нельзя. Законом Украины запрещено использование гуманитарной помощи для получения прибыли. Это касается не только помощи из стран Европы, но и тех вещей, которые изготовляют на территории Украины.

Как определить гуманитарку в магазинах?

Гуманитарные грузы чаще всего имеют специальную маркировку с надписями и этикетками, которые указывают на то, что товар передан именно в качестве помощи.

Также на таких товарах нет необходимой украинской маркировки, на которых указывается, какая именно или сеть магазинов их закупила для реализации.

Кстати, на продукции, которая была произведена для военных, стоит пометка "Не для продажи". Такой текст на этикетках можно увидеть на бронежилетах, одежде для военных, обуви.

Что делать, если увидели гуманитарку в продаже?

Сфотографируйте или снимите видео. Съемку в публичном месте, например, в магазине, вам запретить не могут. Можете не реагировать на угрозы охранников или других работников магазина.

Ваша цель - фото и видеофиксация, а не скандал. Поэтому учитывайте социальное напряжение во время войны и не проявляйте агрессию. Спокойно снимайте то, что происходит.

Нужно ли обращаться к администратору магазина?

Конечно нужно. Скорее всего они знают, что продают. Но вы - потребитель, поэтому по закону имеете право требовать сертификат качества товара и другие документы, которые подтверждают законность его продажи.

Если вам такие документы предоставить не могут, то это подтверждает, что с товаром что-то не так. И возможно, он прибыл в Украину не для продажи.

Нужно ли звонить в полицию?

Да, нужно позвонить на линию 102 и оставить сообщение. В нем сообщите адрес, где продают гуманитарку и все остальные обстоятельства. Желательно оставить свои данные и контактный телефон. Можно обратиться на горячую линию СБУ: 0-800-501-482 или почту: callcenter@ssu.gov.ua.

Вы имеете право потом поинтересоваться у правоохранительных органов о результатах рассмотрения ваших сообщений.

Если полиция не реагирует

Тогда можно применить последнее оружие - публичная огласка. И это не просто пост в социальных сетях. Лучше обратиться к журналистам, предложить сделать сюжет или репортаж. Публичное давление может повлиять как на правоохранительные органы, так и на тех, кто пытается торговать гуманитаркой.