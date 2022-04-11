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Наказание за торговлю гуманитаркой в военное время ужесточили: как могут наказать

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Понедельник 11 апреля 2022 18:51
Наказание за торговлю гуманитаркой в военное время ужесточили: как могут наказать Фото: Как могут наказать за торговлю гуманитаркой (Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

В Украине ужесточили наказание за торговлю гуманитарной помощью в военное время. Как отметили в Национальном агентстве по вопросам предотвращения коррупции, за торговлю такой помощью можно получить серьезный срок.

Как будут наказывать тех, кто в военное время крадет и торгует товарами из гуманитарной помощи, рассказали в НАЗК.

"Гуманитарная помощь должна обязательно доходить до адресатов и предоставляться бесплатно. Однако в это тяжелое время появляются случаи использования товаров гуманитарной помощи для получения прибыли", - отметили в агентстве.

3 апреля статья о наказании за такое правонарушение была ужесточена. В частности, за продажу гуманитарной помощи нарушителей ждет наказание по новой статье 201-2 Криминального кодекса Украины. Самое суровое наказание по этой статье – за правонарушение во время военного времени.

"Во время военного или чрезвычайного положения за продажу товаров гуманитарной помощи, использование благотворительных пожертвований или бесплатной помощи, или другие действия с этим имуществом ради получения прибыли предусмотрено: лишение свободы на срок от 5 до 7 лет, лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет, конфискация имущества", - сказано в сообщении.

Наказание за торговлю гуманитаркой в военное время ужесточили: как могут наказать

Напомним, ранее мы сообщали о том, как мужчины бегут от мобилизации, и что с ними сделают по возвращении в Украину.

А также рассказывали о том, какое наказание в Украине предусмотрено за мародерство во время военного положения.

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Гуманитарная помощь наказание Закон
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