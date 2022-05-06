Разворовали гуманитарки на полмиллиона гривен: во Львове задержали двух мужчин

Во Львове задержали двух мужчин по подозрению в краже гуманитарной помощи. Их обвиняют в присвоении снаряжения для ВСУ на более полумиллиона гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

По данным следствия, жители Львовской области во время военного положения организовали незаконную реализацию военного снаряжения, полученного как гуманитарная помощь.

Кроме того, мужчины присваивали добровольные пожертвования благотворителей. Далее через банковские терминалы и отделения средства выводились со счетов.

Сообщается, что мужчин задержали во время продажи партии бронежилетов и военных касок для нужд ВСУ на общую сумму 535 тысяч гривен.

По результатам обысков у них обнаружили и изъяли бронежилеты и военные каски, денежные средства и другие доказательства.

Следственные действия продолжаются, решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрании им мер пресечения.

Напомним, в Шевченковском районе Харькова правоохранители задержали мужчину, который возле супермаркета торговал товарами, предназначенными для гуманитарной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.