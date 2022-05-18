Эпицентр обвинили в продаже "краденых" бронежилетов. Выяснилась вся правда

Торговую сеть Эпицентр обвинили в продаже краденых бронежилетов. Активисты обнаружили на полках магазина "броники" по 12500 грн за штуку, которые внешне очень похожи на те, что производит Львовский Оборонный Кластер (ЛОК) на средства пожертвований и передает украинской армии бесплатно. В компании "Эпицентр К" объяснили, почему так произошло.

Читайте обо всех деталях скандала ниже в материале Styler .

Оборонный кластер утверждает, что "броники" однозначно их

В ЛОК говорят, что проверили бронежилеты из Эпицентра и обнаружили, что чехлы этих бронежилетов - их производства.

ЛОК с начала вторжения РФ определен Минобороны, как основной координатор волонтерского движения по производству бронежилетов.

"Лаборатория ЛОКа проводит испытания бронеплит на соответствие ГОСТу, эксперты оказывают консультационную поддержку волонтерам. Кроме того, мы выложили в публичный доступ лекала наших плитоносок. Поэтому не были уверены, что это именно наша продукция. Однако решили проверить", - говорится в сообщении пресс-службы компании.

В ЛОК определили, что уникальная внутренняя система идентификации, которую использует компания при производстве бронежилетов, позволила установить: чехлы этих бронежилетов - их производства.

ЛОК провел расследование и обратился в СБУ

Сейчас компетентные органы получили данные по всем контрагентам, проведена сверка отгрузок, записей камер и учета транспортных средств и ответственных лиц, которые приезжали для получения продукции.

"Коллектив Львовского Оборонного Кластера считает продажу наших плитоносок не просто мошенничеством. Во время войны любая торговля гуманитарной помощью, особенно предназначенной для защиты наших военных, является актом Государственной Измены!" - утверждают в ЛОК.

Фото: facebook.com/ldc.ukraine

Оборонный кластер не продает бронежилеты. Их изготавливают на пожертвования, и передают армии на безвозмездной основе. На данный момент бесплатно передано уже более 30 тысяч бронежилетов.

"Зная, как устроена система сотрудничества "Эпицентра" с поставщиками, очень надеемся, что уважаемая компания непричастна и в данном инциденте стала жертвой торговцев совестью", - добавили в ЛОК.

Что ответили в Эпицентре

В компании заявили, что бронежилеты они не воровали. Амуниция была изготовлена компанией-поставщиком и доставлена в торговую сеть.

"Бронежилеты ТЕМ1, ТЕМ2 поставлены в сеть торговых центров "Эпицентр К" компанией "Группа Венето", - говорится в сообщении.

При этом компания "Группа Венето" предоставила все необходимые документы на товар: товарные накладные, сертификаты испытаний и качества.

"Соответственно, ООО "Эпицентр К" правомерно закупило сертифицированный товар со всеми подтверждающими документами", - добавили в Эпицентре.

Сейчас бронежилеты ТЕМ1 изъяты из продажи в нескольких торговых центрах.

К тому же в Эпицентре говорят, что свежие фото из производственных помещений "Группа Венето" свидетельствуют о том, что на территории компании можно увидеть ткань для производства, остатки плитоносок, отходы после порезки металла на жилеты.

Кроме того бирки на жилетах содержат информацию и штрих-коды складской программы, которую используют на производстве "Группы Венето".