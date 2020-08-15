Шахраї прикриваються ПриватБанком: розкрита нова схема аферистів

Шахраї придумали нову схему афери з ім'ям Приватбанку (Фото: freepik)

Аферисти створили новий сайт з використанням ім'я Приватбанку

Шахраї в Україні придумали нову схему обману і використовують для своїх злочинних цілей назва ПриватБанку. Користувачам почали приходити повідомлення, в яких банк пропонує зарахувати на картку 4 тисячі гривень.

У мережі з'явилася фейкова сторінка ПриватБанку, від імені якої українцям розсилають рекламні повідомлення з пропозицією перерахувати гроші на рахунок. Про це повідомляє сайт OBOZREVATEL з посиланням на Оксана Жилу, яка ледь не стала жертвою шахраїв.

Дівчина розповіла, що користувачам пропонують кредити від ПриватБанку від імені Privatbankcredit.com.

"Хочу застерегти – це не ПриватБанк! Не заповнюйте і не надсилайте ніякої інформації шахраям", - повідомила українка.

Цілком імовірно, що за допомогою даної форми зловмисники збирають особисті дані людей, які хочуть скористатися кредитом. Оксана Жила показала, як виглядає реклама "банку", в якій пропонується зарахувати на карту кредитні кошти у розмірі 4 тисяч гривень. Далі на сайті пропонується ввести номер мобільного телефону, а в шапці зазначено назву – Приваткредіт.

Зовні всі логотипи й сам сайт дуже схожі на реальний сайт ПриватБанку, однак український банк не має до них ніякого відношення. Дівчина звернулася до українців із застереженням не використовувати фейковий сайт шахраїв і не вводити туди свої особисті дані.

Скріншоти

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що ПриватБанк потрапив в скандал зі страховками.

А також розповідали про те, яким чином аферисти виманюють гроші у людей в соціальних мережах.