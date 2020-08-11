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Чистой воды развод: ПриватБанк попал в скандал со страховками

Вторник 11 августа 2020 09:45
Чистой воды развод: ПриватБанк попал в скандал со страховками
ПриватБанк попал в скандал (фото: РБК-Укриана)
Автор: Светлана Мащенко

ПриватБанк обвинили в манипуляциях со страховками

ПриватБанк угодил в скандальную ситуацию из-за страховки на авиаперелеты. Клиент финучреждения пожаловался, что у него нагло отобрали немалую сумму, причем рейс отменили.

Жалоба мужчины под заголовком "Страховки ПриватБанка чистой воды развод" появилась на странице отзывов ресурса "Минфин".

"Удивляет работа ПриватБанка с страховыми компаниями, которые и не страховые, а просто мошенники. Покупаю авиабилет от ПриватБанка. Оплачиваю страховку, которую кстати нагло навязывают и если не снять галочку, то даже и не заметишь, что автоматически навязали страховку", - жалуется мужчина.

Когда рейс отменили на следующий день, авиакомпания без вопросов согласилась вернуть деньги, а страховщики отказались возвращать 650 грн. Мотивировали отказ тем, что рейс отменили не в день вылета, а раньше.

"Вот если бы в день вылета, тогда б они отдали. А так 650 гривен это их честно заработанные деньги. А услуга называется "Компенсация от невылета рейса". Это и есть самый натуральный развод от ПриватБанка. Как можно продавать услугу которой нет?" - возмущается клиент.

В банке ответили, что все в рамках закона: деньги возвращаются только в случае, если рейс отменен за 24 часа до вылета.

Ранее мы писали, что банкомат ПриватБанка выдал пенсионерке фальшивые купюры.

Также сообщалось, что ПриватБанк запускает оплату лицом в магазинах.

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