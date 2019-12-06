Мошенники придумали новый способ угонять авто: как не стать жертвой

В Украине мошенники придумали очередной способ обманывать водителей и угонять автомобли. Злоумышленники останавливают машины и просят доверчивых автовладельцев подвезти, после чего в салоне усыпляют при помощи наркотика.

Чаще всего риску подвергаются таксисты. Так, на днях в Киеве преступники угнали легковушку, угостив водителя такси кофе со снотворным. Об этом передает "Киев Оперативный" на странице в Facebook.

Мужчина 3 декабря днем подвозил двух человек, которые попросили остановиться, чтобы купить кофе. Затем пассажиры угостили и водителя, а дальше поехали по маршруту, при этом один из них вышел из транспорта и якобы ушел по делам.

"В этот момент у водителя начало пропадать зрение и, после укола чего-то в шею, он потерял сознание. Водитель очнулся в районе Боярки, где его пытались привести в чувства небезразличные люди", - говорится в публикации.

У таксиста украли деньги, документы, паспорт, личные вещи, водительское удостоверение и угнали автомобиль Toyota (номера AA5918IE) 2009 года выпуска.

Про ситуацию рассказал пасынок водителя такси, который также опубликовал фото угнанной легковушки и обратился за помощью - если кто либо увидит авто на улице.

Мошенники усыпляют водителей и угоняют автомобили (Фото: facebook.com/KyivOperativ)

Пользователи сети активно принялись обсуждать происшествие и рассказали о других случаях нападения на водителей и как мошенники угоняют авто. Также украинцы настоятельно не рекомендуют ничего не брать из еды или напитков, которыми угощают пассажиры.

Преступники уже заранее были готовы к этому, не было б кофе, был бы укол и удавка, не сработало б это - применили б еще хуже средство. Доверчивость и неосмотрительность сделали свое дело. Слава Богу, что жив водитель, а нам ещк один урок жизненный.

Тут хоть кофе и слава Богу живым оставили. Буквально вчера смотрела сюжет на ICTV, но там больше халатность. Девушка-таксистка поехала в ночь с двумя мужиками в другой город. Конечно же с печальным исходом. Аж мурашки по коже.

Машина и вещи, это все наживное и по сравнению с жизнью ничего не стоят. Если "копы" хорошо сработают, сейчас везде камеры, то найдут машину. Но и вы не отставайте от них, постоянно напоминайте о себе.

Слава Богу что взял деньгами.

Каждый таксист знает что брать угощение от пассажиров нельзя!

Это старая схема.... о такой слышал еще в 90-ые... только тогда моего знакомого пытались угостить бутылкой колы... остановили возле ларька, купили несколько бутылок колы, одной угостили его, но его смутило, что пробка на бутылке была уже откручена ранее, и он сделал очень маленький глоток... начал выезжать за город (туда был заказ) и когда почувствовал головокружение, и что начинает отключатся, ему повезло, увидел гаишников, просто на уже медленной скорости врезался в авто ГАИ, чтобы привлечь внимание... Потом суды, экспертизы, кстати, удалось даже привлечь "пассажиров"... Но там дело обошлось всего условными сроками.... вроде откупились как бы....

Ну сколько уже было сказано и написано, что не нужно тянуть в рот все, что не попадя, тем более от чужих людей....

Не было бы кофе, был другой способ, о чем вы говорите? Легко сказать, надо смотреть, кого берешь, а если они на вид нормальные люди, не обдолбанные же наркоши. А отделить перегородкой водителя - это вариант, но невозможный.

Мошенники усыпляют водителей и угоняют автомобили (Скрин комментариев: facebook.com/KyivOperativ)