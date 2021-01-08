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Мошенники придумали новую аферу с помощью телефона: будьте осторожны!

Пятница 08 января 2021 13:49
Мошенники придумали новую аферу с помощью телефона: будьте осторожны!
Мошенники в Украине запустили новую схему (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине активизировались мошенники с новой аферой и звонками по телефону. На номер абонента поступает звонок, который сразу же сбрасывается. Часто люди пытаются перезвонить по указанному номеру и попадают на крючок мошенников.

Этот способ мошенничества появился сравнительно недавно. Людям поступают звонки с незнакомых номеров и сразу после ответа звонок сбрасывается или в списке звонков появляются пропущенные. Аферисты это делают для того, чтобы заставить жертву самостоятельно перезвонить. Как объяснил эксперт "Лаборатории Касперского" Сергей Голованов в комментарии для "РИА Новости", таким способом аферисты обманывают автоматическую фильтрацию звонков.

Мошенники используют для дозвона пулы телефонных номеров, которые относятся к интернет-телефонии. Осуществляется подмена номера и скрывается местоположение того, кто звонил.

Если человек клюнул на "удочку" аферистов и перезвонил по указанному номеру, то его могут ждать крупные неприятности – от исчезновения денег на счету мобильного телефона до утраты ценных данных о банковских картах.

"Если человек перезванивает сам, злоумышленники начинают использовать традиционные методы социальной инженерии: представляются сотрудниками службы безопасности банка, пытаются выведать конфиденциальные данные пользователя или убедить перевести деньги на счета мошенников", - предупредил специалист.

Напомним, ранее мы писали о том, что в ТРЦ Киева мошенники запустили новую аферу и выманивают крупные суммы денег.

А также рассказывали о том, что аферисты начали нагреваться на карантине и используют для мошенничества информацию о выплатах 8 тысяч.

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