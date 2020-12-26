Мошенники обещают украинцам карантинные 8 тысяч: как работает новая схема

Мошенники обманывают украинцев "карантинными выплатами" по 8 тысяч (коллаж РБК-Украина)

Мошенники в Украине взяли "на вооружение" кампанию по выплатам ФОПам и наемным работникам единовременной помощи в размере 8 тысяч гривен от государства в качестве компенсации за карантин, которую можно получить через портал "Дія".

Так, еще до начала осуществления этих выплат аферисты уже успели нажиться на доверчивых людях. Об этом передает газета "Экспресс".

Злоумышленники выманивают у граждан и деньги, и конфиденциальную информацию о банковских счетах и карточках якобы для предоставления государственной компенсации.

Как сообщают в киберполиции, преступники размещают на страницах в интернете, в социальных сетях видео с президентом Владимиром Зеленским, в котором он рассказывает о материальных выплатах предпринимателям. В описании к видео правонарушители указывают ссылку на страницу, где якобы эти выплаты можно получить.

"К тому же мошенники утверждают, что эти деньги могут получить каждый украинец, а не только предприниматель", - рассказала майор полиции в отставке, экс-следователь Татьяна Незенко.

Через эти ссылки жертвы аферистов переходят на подозрительные сайты, где нужно ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления средств. После мошенники просят заплатить за возможность подписания заявления электронно, за работу юриста, который якобы оформляет заявление, и за прохождение идентификации.

"Весь этот обман выполняют интернет-боты. А опасность заключается не только в переводе средств преступникам за вымышленные услуги, но в распространении своих персональных и банковских данных", - подчеркнула она.

Киберполиция сообщила уже о сотне обращений пострадавших от интернет-мошенников. При этом правоохранители говорят, что найти аферистов будет не просто.

Незенко объяснила, что такое мошенничество наказывается от 3 до 8 лет лишения свободы, но сделать это - трудно.

"Даже после установки IP-адреса найти конкретных лиц, которые ею пользовались, бывает невозможно. Поэтому мой совет украинцам - будьте осмотрительны с такими интернет-объявлениями, не переходите по сомнительным ссылкам, не сообщайте конфиденциальную информацию посторонним, а если уж разгласили - обратитесь в банк и заблокируйте карточку", - призвала майор.

Ранее сообщалось, что мошенник с помощью "вируса" обворовал украинцев на миллион - злоумышленник взламывал аккаунты мобильников, собирал персональные данные пользователей и получал доступ к онлайн-банкингу.

Напомним также, что недавно МВД предупредили украинцев о злоумышленниках, которые через Telegram выманивают деньги.