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Шахраї придумали нову аферу за допомогою телефону: будьте обережні!

П'ятниця 08 січня 2021 13:49
Шахраї придумали нову аферу за допомогою телефону: будьте обережні!
Шахраї в Україні запустили нову схему (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні активізувалися шахраї з новою аферою та дзвінками через телефон. На номер абонента надходить дзвінок, який відразу ж скидається. Часто люди намагаються зателефонувати за вказаним номером і потрапляють на гачок шахраїв.

Цей спосіб шахрайства з'явився нещодавно. Людям надходять дзвінки з незнайомих номерів і відразу після відповіді дзвінок скидається або у списку дзвінків з'являються пропущені. Аферисти це роблять для того, щоб змусити жертву самостійно передзвонити. Як пояснив експерт "Лабораторії Касперського" Сергій Голованов в коментарі для "РІА Новини", таким способом аферисти дурять автоматичну фільтрацію дзвінків.

Шахраї використовують для додзвону пули телефонних номерів, які належать до інтернет-телефонії. Здійснюється підміна номера і ховається місцеперебування того, хто телефонував.

Якщо людина клюнула на "гачок" аферистів і передзвонила за вказаним номером, то його можуть чекати великі неприємності – від зникнення грошей на рахунку мобільного телефону до втрати цінних даних про банківські карти.

"Якщо людина передзвонює сама, зловмисники починають використовувати традиційні методи соціальної інженерії: представляються співробітниками служби безпеки банку, намагаються вивідати конфіденційні дані користувача або переконати переказати гроші на рахунки шахраїв", - попередив фахівець.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у ТРЦ Києва шахраї запустили нову аферу і виманюють великі суми грошей.

А також розповідали про те, що аферисти почали нагріватися на карантині та використовують для шахрайства інформацію про виплати 8 тисяч.

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