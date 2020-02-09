Мошенники придумали новую аферу и ограбили 23 банкомата: схема обмана

Накануне мошенники придумали новую схему обмана и ограбили 23 банкомата российского "Сбербанка" в Боснии. Злоумышленниками оказались украинцы, которые похитили более 37 миллионов гривен.

Полиция задержала двух аферистов, еще одному удалось скрыться. Украинцы сняли деньги в таких городах как Брчко, Ораши, Тузли, Сараево, Киселяк, Крешево, Хаджич и других, информирует издание Zurnal.

На опустошение банкоматов мужчины потратили 53 часа. Однако российский "Сбербанк" не сразу заметил исчезновение денег. Произошло это после того, как соответствующее сообщение прислала в банк полиция.

Подозреваемыми оказались Александр Зайцев, Дмитрий Бойко и Ярослав Титаренко – въехали в Боснию и Герцеговину утром 31 января. Они попали в страну из Сербии через пограничный переход.

Бойко и Зайцева арестовали после того, как полиция Бихача случайно на них наткнулась. Титаренко удалось скрыться. Полиция сообщает, что он в Венгрии. Правоохранители нашли у задержанных примерно 100 тысяч марок. Где остальные деньги, на данный момент неизвестно.

Напомним, что ранее мошенники придумали наглую схему обмана украинцев, пытаясь выведать секретные данные с банковской карты ПриватБанка