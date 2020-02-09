Шахраї придумали нову аферу та пограбували 23 банкомати: схема обману

Напередодні шахраї придумали нову схему обману і пограбували 23 банкомати російського "Сбербанку" у Боснії. Зловмисниками виявилися українці, які викрали понад 37 мільйонів гривень.

Поліція затримала двох аферистів, ще одному вдалося втекти. Українці зняли гроші в таких містах як Брчко, Ораши, Тузли, Сараєво, Кіселяк, Крешево, Хаджич та інших, інформує видання Zurnal.

На спустошення банкоматів чоловіки витратили 53 години. Однак російський "Сбербанк" не відразу помітив зникнення грошей. Сталося це після того, як відповідне повідомлення надіслала в банк поліція.

Підозрюваними виявилися Олександр Зайцев, Дмитро Бойко і Ярослав Титаренко – в'їхали в Боснію і Герцеговину вранці 31 січня. Вони потрапили в країну з Сербії через прикордонний перехід.

Бойко і Зайцева заарештували після того, як поліція Біхача випадково на них натрапила. Титаренко вдалося втекти. Поліція повідомляє, що він в Угорщині. Правоохоронці знайшли у затриманих приблизно 100 тисяч марок. Де решта грошей, на даний момент невідомо.

Нагадаємо, що раніше шахраї придумали нахабну схему обману українців, намагаючись вивідати секретні дані з банківської картки Приватбанку