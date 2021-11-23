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Мошенники разводят пожилых украинцев на бешеные деньги: как не попасть на крючок

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 14:48
Мошенники разводят пожилых украинцев на бешеные деньги: как не попасть на крючок Мошенники похищали у украинцев деньги по популярной схеме (коллаж РБК-Украина)
Автор: Тетяна Самарук

В Киеве задержали банду злоумышленников, которые действовали по схеме "ваш родственник в беде". В частности, они обокрали пенсионеров на около 90 тысяч гривен.

Так, трое мужчин и женщина звонили к потерпевшим и представлялись врачами и говорили, что их родственники находятся в беде и им нужны деньги на лечение, сообщает Национальная полиция Киева.

Затем пострадавшие соглашались и отдавали все свои сбережения и ювелирные изделия. Пенсионеры рассчитывались с мошенниками, а потом звонили родственникам и узнавали, что с ними все в порядке.

Правоохранители по данному факту открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины – мошенничество. Задержанным мошенникам полицейские сообщили о подозрении: 19-летнему жителю Крыма, 35-летнему одесситу, 21-летнему жителю Кировоградской области и 23-летней девушке из Черниговской области.

За содеянное им грозит три года лишения свободы.

Мошенники разводят пожилых украинцев на бешеные деньги: как не попасть на крючокВ Киеве задержали телефонных мошенников (kyiv.npu.gov.ua)

Как уберечься от мошенников

Еще один известный вид мошенничества, когда людям во время телефонного разговора представляются сотрудниками полиции и сообщают ложную информацию о том, что их родственник совершил ДТП. Также они предлагают "уладить ситуацию" с помощью денег. Чаще всего такой обман "срабатывает" на людях старшего возраста.

Чтобы не попасть на крючок к аферистам, необходимо следовать советам:

  • Тщательно проверяйте информацию, которую вам сообщают;
  • Обязательно берите "паузу" в разговоре с потенциальным мошенником, если он сообщает о том, что произошло что-то плохое с вашими родными;
  • Ни в коем случае не паникуйте, обратитесь к кому-либо из близких за советом или просто расскажите о ситуации, что произошла, так как, очень часто, мошенники используют различные психологические техники и приемы для манипуляции;
  • Не спешите выполнять указания незнакомых вам людей;
  • Ни в коем случае не перечисляйте денег на указанные ими счета;
  • Важно сообщать в полицию обо всех случаях мошенничества.

Ранее мы сообщали, что в Киеве через фейковый обмен валют у мужчины выманили 29 тысяч долларов.

Также мы писали, что мошенники выдают себя за монахиню и похищают деньги у украинцев.

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