В Киеве через фейковый обмен валют у мужчины выманили 29 тысяч долларов

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составила 29 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сообщники разместили объявление в интернете с выгодным курсом, после чего ждали "клиента" в помещении, которое было заранее оборудовано под фиктивный пункт обмена валют. Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как стало известно, во время специальной операции были задержаны два человека - 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области. Впоследствии выяснилось, что они обманули киевлянина на 700 тысяч гривен.

"Один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути отхода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тысяч долларов, псевдокасир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался убежать, однако мы задержали их на месте происшествия", - рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

По процессуальносу руководству Киевской городской прокуратуры фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.