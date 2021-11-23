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В Киеве через фейковый обмен валют у мужчины выманили 29 тысяч долларов

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Киев, Вторник 23 ноября 2021 13:58
В Киеве через фейковый обмен валют у мужчины выманили 29 тысяч долларов Фото: кошелек с деньгами фото (Виталий Носач РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Столичные правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составила 29 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

"Сообщники разместили объявление в интернете с выгодным курсом, после чего ждали "клиента" в помещении, которое было заранее оборудовано под фиктивный пункт обмена валют. Сейчас задержанным сообщено о подозрении. Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества", - говорится в сообщении.

Как стало известно, во время специальной операции были задержаны два человека - 32-летний уроженец АР Крым и 31-летний уроженец Запорожской области. Впоследствии выяснилось, что они обманули киевлянина на 700 тысяч гривен.

"Один из фигурантов выполнял роль кассира, другой должен был забрать похищенные средства и обеспечить пути отхода. Когда потерпевший передал незнакомцу 29 тысяч долларов, псевдокасир через замаскированное отверстие покинул помещение и вместе с сообщником пытался убежать, однако мы задержали их на месте происшествия", - рассказал начальник отдела по борьбе с имущественными преступлениями в государственном секторе и мошенничеством управления уголовного розыска полиции Киева Олег Нетченко.

По процессуальносу руководству Киевской городской прокуратуры фигурантам уже сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренном ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Суд избрал злоумышленникам меру пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, 23 ноября сотрудники Службы безопасности Украины заблокировали сеть онлайн-мошенников, которую организовал заключенный Винницкой колонии. Он вместе с "коллегами" воровал деньги с карточек покупателей интернет-магазинов.

Ранее мы сообщали о том, что в Черкассах Служба безопасности Украины разоблачила хищение средств на закупки еды для детсадов. Фигуранты завысили "цены" на продукты почти на 1 млн гривен.

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