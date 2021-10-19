Мошенники похитили у украинки деньги при покупке дров: как работает схема

По ее словам, к ней позвонили и сказали, что уже грузят дрова и сейчас сбросят счет, чтобы она перевела средства.

"За полтора часа позвонили, сказали, что уже грузят груз, что сейчас сбросят счет, чтобы я перевела деньги. Там что-то с бухгалтерией. Я говорю, подождите – мы приедем, рассчитаемся с бухгалтерией, посмотрим на отгрузку дров", – говорит Елена.

Однако, все-таки после отговорок и спешки женщина таки оплатила товар. Затем она сразу начала звонить, однако абонент либо не отвечал, либо просто сбрасывал вызов, либо отключался.

Отмечается, что "продавцу" уже сообщили, что 4 человека написали заявления в полицию, но он был очень спокойным и заявил, что просто забыл и вскоре привезет дрова.

Почему мошенники на каждом шагу

Как рассказал адвокат Лаврентий Царук, мошенников с каждым днем все больше. Все из-за того, что в Украине электронную коммерцию государство не контролирует.

"У нас эта продажа в интернете происходит так, будто люди в темной комнате ловят черную кошку. Покупателей абсолютно незащищенные, и это как лотерея - придет тебе товар или нет. Поэтому не доверяйте, а проверяйте " - говорит адвокат.

Специалист советует оплачивать товар после того, как его получили. Также важно, если вы перечислили средства наперед и наткнулись на мошенников, то вернуть деньги можно только через суд.