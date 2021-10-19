Шахраї викрали в українки гроші при покупці дров: як працює схема

За її словами, до неї подзвонили й сказали, що вже вантажать дрова і зараз скинуть рахунок, аби вона переказала кошти.

"За півтори години подзвонили, сказали, що вже грузять вантаж, що зараз скинуть рахунок, щоб я переказала гроші. Там щось з бухгалтерією. Я кажу, почекайте – ми приїдемо, розрахуємося з бухгалтерією, подивимося на відвантаження дров", – каже Олена.

Однак, все-таки після відмовок і поспіху жінка таки сплатила товар. Потім вона відразу почала дзвонити, однак абонент або не відповідав, або просто скидав виклик, або відключався.

Зазначається, що "продавцю" вже повідомили, що 4 людини написали заяви в поліцію, але він був дуже спокійним і заявив, що просто забув і незабаром привезе дрова.

Чому шахраї на кожному кроці

Як розповів адвокат Лаврентій Царук, шахраїв із кожним днем усе більше. Все через те, що в Україні електронну комерцію держава не контролює.

"У нас цей продаж в Інтернеті відбувається так, ніби люди в темній кімнаті ловлять чорну кішку. Покупців абсолютно незахищені, і це як лотерея - прийде тобі товар чи ні. Тому не довіряйте, а перевіряйте" - каже адвокат.

Спеціаліст радить оплачувати товар після того, як його отримали. Також важливо, якщо ви перерахували кошти наперед і натрапили на шахраїв, то повернути гроші можна лише через суд.