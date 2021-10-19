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Аферисты "разводят" украинок, мечтающих об участии в шоу "Холостяк": детали схемы

Новина українською →
Вторник 19 октября 2021 15:05
Аферисты "разводят" украинок, мечтающих об участии в шоу "Холостяк": детали схемы Фото: Мошенники обманывают украинок, которые хотят участвовать в шоу "Холостяк" (freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В сети активизировались мошенники, которые обманывают украинок с использованием анкеты для проекта "Холостяк". Скоро стартует новый сезон шоу и объявлен кастинг для участниц, а аферисты умело пользуются моментом.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на продюсеров шоу "Холостяк".

Отмечается, что мошенники просят заполнить анкету якобы для участия в романтическом шоу. Также указывается, что претендентки должны выслать свои интимные фото и видео. Потом этими фотографиями и роликами девушек начинают шантажировать.

"В сети распространяется анкета для участия в новом сезоне проекта "Холостяк". В ней кандидаток спрашивают, согласны ли они на сцены в постели, и просят прикрепить свои фото в белье", - сообщают в пресс-службе СТБ.

Кроме того, есть еще одна отличительная деталь у мошенников – они утверждают, что новым героем проекта "Холостяк" станет председатель НАК "Нафтогаз" Андрей Коболев.

Директор студии StarLightProduction Анна Калина полностью опровергла эту информацию и подчеркнула, что в настоящей анкете девушек никогда не будут спрашивать об интиме. Тем более, что кастинг на новый сезон проекта уже завершился.

Стоит отметить, что все кастинги начинаются с анкеты и она размещена на сайте телеканала. Но в ней никогда не попросят девушек прислать интимные фото.

Напомним, ранее мы писали о том, что победительница шоу "Холостяк" дала советы о том, как улучшить свою жизнь.

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Холостяк Схемы мошенников
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