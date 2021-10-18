Мошенники снова активизировались в интернете: жертвами становятся не только покупатели, но и продавцы
Мошенники в сети снова активизировались. На популярной платформе онлайн-объявлений OLX снова начали использовать схемы воровства средств украинцев. Жертвами преступников становятся не только покупатели, но и продавцы товаров.
Как работает схема мошенников и что нужно знать, чтобы не потерять свои деньги, рассказал журналист Александр Чеканов на своей странице в Facebook.
Основная схема обмана выглядит так: жертве отправляют фейковую ссылку для подтверждения операции, а после ввода данных банковской карты, со счета украинцев исчезают все денежные средства.
Как объяснил Александр Чеканов, он решил с помощью сайта продать старую стиральную машину. На объявление быстро откликнулся покупатель и готов был перевести средства даже не посмотрев товар. Мошенники предложили сразу перевести средства и прислали ссылку для получения перевода.
"Я перешел по ссылке и ввел данные карты (да-да, в том числе CVV). Сначала виртуальную. Там на счету была одна копейка, поэтому она не прошла (это мне уже потом в банке пояснили). Введя данные карты, на которых находились деньги, я сначала столкнулся с трудностью верификации. Мне не приходило SMS. Но это и не нужно было. Сначала списались 150 гривен за какие-то развлечения, а потом пошло – по 999 в четыре захода", - рассказал Чеканов.
В состоянии стресса он не сразу заблокировал карту, а начал звонить в банк. Операторы помогли быстро заблокировать карту и дали советы, как действовать в таких ситуациях.
В комментариях он отметил, что не заподозрил мошенников, так как перешел не по сторонней ссылке, а по ссылке OLX.
На пост откликнулись представители онлайн-платформы и напомнили пользователям важные правила безопасности. Они отметили, что такая схема – пример фишинга, современного вида мошенничества, с помощью которого преступники получают доступ к логинам, паролям, платежам, одноразовым паролям и другой личной информации.
Как работает схема
- Создается объявление на OLX (или используется действующее объявление)
- Заводится переписка с продавцом или покупателем
- Диалог могут перевести на сторонний мессенджер – вайбер, телеграмм и другие
- Ведутся переговоры с потенциальными жертвами и убеждают использовать для оплаты или получения денег прямую ссылку
- Ожидают введения персональных данных платежных карт
- Немедленно совершают перевод средств на свои карты и счета
- Снимают наличные
"Фишинговые сайты могут копировать оригинал до самых мелких деталей, а мошенники пользуются психологическими приемами, чтобы убедить жертву выдать необходимую информацию. Проверяйте ссылки", - говорят специалисты.
Как распознать мошенников
Ссылка в личные сообщения – зло: не переходите по ссылкам, которые вам отправляют в личных сообщениях якобы для покупки товара/отмены договора/возврата средств и так далее
В OLX Доставка нет никаких сбоев/ошибок, при которых договор нужно аннулировать и вам нужно будет снова вводить свои данные для возврата средств или повторной оплаты. Если продавец не отправит товар – средства вернутся на карту автоматически.
Мы никогда не отправляем никаких смс и вайбер-сообщений – сообщения приходят только в почту или в приложении.
Напомним, ранее мы писали о том, что врач обманул бабушку на огромные деньги – как работает схема.
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