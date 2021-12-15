Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось - ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет.

Так, недавно на "крючок" мошенников попались две туристки из Хмельницкой области, которые в сети увидели предложение об аренде коттеджа в Яремче с фото домика, переслали за съем деньги, а когда приехали на место, выяснили, что такой улицы вообще не существует.

Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их на несуществующих адресах и оставляют свои номера телефонов. А когда получают деньги за съем жилья, просто исчезают.

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать средства за бронь.

Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, она призвала:

сравнивать указанные в предложениях цены и данные о жилье со сведениями на специализированных сайтах о недвижимости на курортах,

задавать в общении наводящие и уточняющие вопросы,

просить фото- и видео обзоры жилья,

если речь идет об апартаментах, то спрашивать документы, подтверждающие право собственности или доверенность, перед переводом денег просить паспортные данные.

Видео: украинцев предупредили о мошенниках, которые "сдают" несуществующие коттеджи в Карпатах