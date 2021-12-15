Шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах: як працює схема

Хоча подібна схема не нова, в зимовий період перед святами кількість таких неправдивих оголошень в інтернеті збільшилася - адже кількість бажаючих забронювати будиночок в горах зростає, а вільних місць часто вже немає.

Так, нещодавно на "гачок" шахраїв попалися дві туристки з Хмельницької області, які в мережі побачили пропозицію про оренду котеджу в Яремче з фото будиночка, переслали за знімання гроші, а коли приїхали на місце, з'ясували, що такої вулиці взагалі не існує.

Аферисти, як правило, використовують фотографії реальних будинків, розміщують їх на неіснуючих адресах і залишають свої номери телефонів. А коли отримують гроші за знімання житла, просто зникають.

Представник Асоціації фахівців з нерухомості в Україні Оксана Атаманюк настійно рекомендує перевіряти усю інформацію, перш ніж збиратися переслати кошти за бронь.

Також, щоб убезпечити себе від шахраїв, вона закликала:

порівнювати зазначені в пропозиціях ціни і дані про житло з відомостями на спеціалізованих сайтах про нерухомість на курортах,

ставити в спілкуванні навідні та уточнюючі питання,

просити фото- та відео огляди житла,

якщо мова йде про апартаменти, то запитувати про документи, що підтверджують право власності або довіреність, перед переказом грошей питати паспортні дані.

Відео: українців попередили про шахраїв, які "здають" неіснуючі котеджі в Карпатах