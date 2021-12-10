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Украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи и потерял более 100 тысяч: как обманывают людей

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Тернополь, Пятница 10 декабря 2021 15:48
Украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи и потерял более 100 тысяч: как обманывают людей Мошенники обманывают украинцев при покупке монет (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Тернополе мужчина заплатил 115 тысяч гривен за монеты, которые мошенник выдавал за коллекционные. Однако, они оказались хламом.

Об этом сообщили в полиции Тернопольской области.

Так, выяснилось, что на улице к мужчине подошел незнакомец, который представился иностранцем. Он рассказал, что тяжело работает на стройке, где ему не платят.

Поэтому подозреваемый предложил мужчине приобрести 68 коллекционных монет, которые по его словам, были из золота и серебра.

Затем мошенник и покупатель пошли в ломбард, где иностранец показал одну золотую и серебряную монеты. Работник ломбарда подтвердил, что они очень ценные и сказал, что золота стоит 11 тыс. грн, а серебряная - 200 грн.

После этого потерпевший решил приобрести у мошенника сразу 68 монет за 115 тыс. грн. Однако, когда он показал их своей жене, которая работает ювелиром, и сообщила, что это обычный металлический хлам.

Пострадавший обратился в полицию и правоохранители разыскивают мошенника и устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее мы сообщали, что украинцев предупредили о новой схеме мошенников.

Также мы писали, что в Киеве мошенники обманывают владельцев квартир.

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