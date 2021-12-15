ru ua
Ср, 15 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема

Новина українською →
Среда 15 декабря 2021 16:36
Мошенники обманывают туристов с жильем в Карпатах: как работает схема Коллаж РБК-Украина: "курортные" мошенники активизировались перед новогодними праздниками
Автор: Владимир Костырин

В предпраздничные дни активизировались мошенники, которые "сдают" коттеджи в Карпатах туристам, хотя на самом деле таких домиков по указанным адресам не существует. Кроме того, аферисты также включают в свой арсенал предложений и аренду квартир/апартаментов.

Об этом говорится в сюжете "Канала 402".

Хотя подобная схема не нова, в зимний период перед праздниками количество таких ложных объявлений в интернете увеличилось - ведь количество желающих забронировать домик в горах растет, а свободных мест часто уже нет.

Так, недавно на "крючок" мошенников попались две туристки из Хмельницкой области, которые в сети увидели предложение об аренде коттеджа в Яремче с фото домика, переслали за съем деньги, а когда приехали на место, выяснили, что такой улицы вообще не существует.

Аферисты, как правило, используют фотографии реальных домов, размещают их на несуществующих адресах и оставляют свои номера телефонов. А когда получают деньги за съем жилья, просто исчезают.

Представитель Ассоциации специалистов по недвижимости в Украине Оксана Атаманюк настоятельно рекомендует проверять всю информацию, прежде чем собираться переслать средства за бронь.

Также, чтобы обезопасить себя от мошенников, она призвала:

  • сравнивать указанные в предложениях цены и данные о жилье со сведениями на специализированных сайтах о недвижимости на курортах,
  • задавать в общении наводящие и уточняющие вопросы,
  • просить фото- и видео обзоры жилья,
  • если речь идет об апартаментах, то спрашивать документы, подтверждающие право собственности или доверенность, перед переводом денег просить паспортные данные.

Видео: украинцев предупредили о мошенниках, которые "сдают" несуществующие коттеджи в Карпатах

Ранее сообщалось, что мошенники придумали новый способ аферы с использованием ПриватБанка, при этом у злоумышленников имелась полная информация о счетах и данных клиентов.

Также мы писали о том, что украинец купил хлам, который выдавали за ценные вещи, и потерял более 100 тысяч.

Читайте РБК-Украина в Google News
Карпаты Туризм Схемы мошенников
LITE
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы
Могут испортить весь образ: стилист назвала 5 самых спорных трендов этой зимы