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Шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах: як працює схема

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Середа 15 грудня 2021 16:36
Шахраї обманюють туристів з житлом в Карпатах: як працює схема Колаж РБК-Україна: "курортні" шахраї активізувалися перед новорічними святами
Автор: Володимир Костирін

У передсвяткові дні активізувалися шахраї, які "здають" котеджі в Карпатах туристам, хоча насправді таких будиночків за вказаними адресами не існує. Крім того, аферисти також включають у свій арсенал пропозицій і оренду квартир/апартаментів.

Про це йдеться в сюжеті "Каналу 402".

Хоча подібна схема не нова, в зимовий період перед святами кількість таких неправдивих оголошень в інтернеті збільшилася - адже кількість бажаючих забронювати будиночок в горах зростає, а вільних місць часто вже немає.

Так, нещодавно на "гачок" шахраїв попалися дві туристки з Хмельницької області, які в мережі побачили пропозицію про оренду котеджу в Яремче з фото будиночка, переслали за знімання гроші, а коли приїхали на місце, з'ясували, що такої вулиці взагалі не існує.

Аферисти, як правило, використовують фотографії реальних будинків, розміщують їх на неіснуючих адресах і залишають свої номери телефонів. А коли отримують гроші за знімання житла, просто зникають.

Представник Асоціації фахівців з нерухомості в Україні Оксана Атаманюк настійно рекомендує перевіряти усю інформацію, перш ніж збиратися переслати кошти за бронь.

Також, щоб убезпечити себе від шахраїв, вона закликала:

  • порівнювати зазначені в пропозиціях ціни і дані про житло з відомостями на спеціалізованих сайтах про нерухомість на курортах,
  • ставити в спілкуванні навідні та уточнюючі питання,
  • просити фото- та відео огляди житла,
  • якщо мова йде про апартаменти, то запитувати про документи, що підтверджують право власності або довіреність, перед переказом грошей питати паспортні дані.

Відео: українців попередили про шахраїв, які "здають" неіснуючі котеджі в Карпатах

Раніше повідомлялося, що шахраї придумали новий спосіб афери з використанням ПриватБанку, при цьому у зловмисників була повна інформація про рахунки та дані клієнтів.

Також ми писали про те, що українець купив мотлох, який видавали за цінні речі, і втратив понад 100 тисяч.

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Карпаты Туризм Схеми шахраїв
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