"Разминируют" за деньги. ГСЧС предостерегла от псевдопиротехников в Киевской области
Государственная служба по чрезвычайным ситуациям заявила о попытках мошеннических действий от имени ведомства в освобожденных от российских оккупантов районах Киевской области.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал ГСЧС.
Чрезвычайники узнали о случаях, когда неизвестные представляются работниками ГСЧС и предлагают за деньги провести обследование помещений на наличие взрывоопасных предметов. Кроме того, мошенники предлагают услуги платного разминирования в Киевской области.
"Заявляем, что наша служба и наши подразделения не имеют никакого отношения к этим мошенникам и осуждают какие-либо попытки нажиться на чужой беде! Все работы по разминированию выполняются нами бесплатно, согласно планам и поочередно", – говорится в сообщении.
К слову, Служба безопасности Украины опубликовала новые перехваты разговоров российских оккупантов.
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