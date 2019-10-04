В Україні активізувалися шахраї: найпопулярніші афери з обміном валют

Курс валют в Україні (колаж: РБК-Україна)

Стрибки курсу валют в Україні призводять до активізації шахраїв

Курс валют в Україні нещодавно різко змінився - після рекордного падіння долар зробив різкий стрибок у зворотному напрямку, але незабаром національна валюта знову стала зміцнюватися. Такі коливання створюють ажіотаж серед населення, чим часто користуються шахраї.

Про найпопулярніші способи заробити на українцях, які прагнуть не втратити, а іноді і заробити на коливаннях курсу, пише Сегодня.

Топ-3 найпопулярніших афери з обміном валют

Сувенірні купюри

При обміні доларів або євро в пачку гривень вам підтасовують сувенірні купюри. При цьому на "липові" гроші найчастіше можна потрапити в незаконних обмінниках. Такі найчастіше встановлюють в місцях з великим потоком людей - на вокзалах чи базарах.

Експерти радять переглянути кожну купюру не відходячи від вікна, навіть якщо за вами вишикувалася черга.

Курс долара в Україні (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Псевдообмінники

Шахраї орендують приміщення на кілька днів, а потрапивши на "жирного" клієнта, співробітники випаровуються через чорний хід. При цьому курс вони ставлять дуже вигідний.

Фахівці рекомендують звернути увагу на наявність "куточка покупця" в приміщенні обмінника.

"Повинен бути куточок покупця де вся первинна документація з печаткою організації, яка займається валютообменом, завірена копія та ліцензія курсів НБУ", - застерігає експерт з безпеки Сергій Кириленко.

Розбійні напади

Як правило, такій небезпеці піддаються люди, що йдуть міняти велику суму. При цьому такий злочин планується заздалегідь. А грабіжників про заможних клієнтів попереджає касир обмінника, в яку людина регулярно ходить.

Експерти радять при великих угодах йти в банки, де для таких операцій є окремі каси і охорона. Крім того, за такої нагоди можна найняти особисту охорону.