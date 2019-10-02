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Доллар резко пополз вверх: что будет с курсом в октябре

STYLERЖизнь    02.10.2019 - 13:42
Доллар резко пополз вверх: что будет с курсом в октябре
Курс доллара в Украине (фото: twitter.com/narodna_pravda)

Каких колебаний курса доллара стоит ждать украинцам - в материале Styler

Курс доллара в Украине резко изменил свой вектор - несмотря на укрепление гривны летом и в сентябре, уже в начале октября национальная валюта начала обесцениваться. С чем это связано, и что будет с гривной в октябре - рассказали аналитики.

Так в сентябре гривна окрепла к доллару США на 3,1% на безналичном рынке (до 24,38 грн в среднем) и на 4% на наличном рынке (до 24,28 грн).

Тем не менее, эксперты считают, что у гривны хорошие шансы остаться на хорошем уровне, поскольку не все факторы, поддерживающие нацвалюту в последние месяцы, остались в прошлом, пишет Сегодня.

"Поддержит гривню высокое предложение иностранной валюты, связанное с притоком иностранных портфельных инвестиций и денежных переводов украинцев из-за рубежа", - утверждают аналитики.

Эксперты прогнозируют, что в октябре курс доллара будет колебаться в диапазоне 24-25 за одну гривну.

Доллар резко пополз вверх: что будет с курсом в октябре

Курс доллара в Украине (фото: НБУ)

Тем не менее, существуют некоторые факторы риска падения национальной валюты.

"Если нерезиденты начнут придерживать продажу иностранной валюты, дисбаланс рынка приведет к возврату курса гривни в диапазон 25-26 грн за доллар", - считают эксперты.

И хотя в сентябре портфель портфель облигаций внутреннего государственного займа Украины нерезидентов продолжал пополнятся и достиг рекорда в 95 млрд грн, именно сентябрьский прирост оказался самым низким за последние четыре месяца.

Опасения за стабильность гривны вызывают и затянувшиеся переговоры с МВФ о новой программе. Такая ситуация начинает сдерживать инвесторов.

"Это, скорее психологический фактор, а не наличие сильных рисков для рынка", - отмечают аналитики.

Но позиции гривны усиливает ряд позитивных ожиданий:

  • деэскалация войны на Донбассе;
  • открытие рынка земли;
  • большая приватизация;
  • эффективная антикоррупционная политика.
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