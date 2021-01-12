Мошенники действуют под видом службы такси: украинцев предупредили о новой схеме

Мошенники в Украине придумали новую схему обмана и используют для этого название популярной службы такси. Они выманивают у пользователей смс-код и используют его для своих махинаций.

Как рассказали в Telegram-канале "ХС-Харьков", жертвой таких мошенников стал пользователь службы такси Bolt, у которого к аккаунту была привязана банковская карта.

"Пришло смс от службы такси Bolt с 4-х значным кодом, позвонил неизвестный номер, представился водителем данной службы и сказал, что нечаянно принял с моего номера заказ, и чтобы его отменить, попросил код из смс", - рассказал парень, который стал жертвой мошенников.

После того как он сообщил этому якобы водителю свой смс-код, с его аккаунта начали заказывать поездки в разных областях Украины. Одна из них была оценена в 7 тысяч гривен.

"Деньги списать не успели, я вовремя позвонил водителю и предупредил его, попросил отменить заказ", - рассказал пострадавший клиент.

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Стоит отметить, что недавно мы писали о том, что у некоторых пользователей Telegram возникли проблемы и мошенники начали красть аккаунты пользователей с помощью ссылок. Пострадавшим предлагали сначала перейти по ссылке, а потом ввести номер телефона.

Также мы рассказывали о том, что в Украине появилась новая схема аферы с помощью телефона. Пострадавшие получали звонки с незнакомых номеров, которые тут же сбрасывались.