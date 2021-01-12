Шахраї діють під виглядом служби таксі: українців попередили про нову схему

Шахраї в Україні придумали нову схему обману і використовують для цього назву популярної служби таксі. Вони виманюють у користувачів смс-код і використовують його для своїх махінацій.

Як розповіли в Telegram-каналі "ХС-Харків", жертвою таких шахраїв став користувач служби таксі Bolt, у якого до акаунта була прив'язана банківська карта.

"Прийшло смс від служби таксі Bolt з 4-х значним кодом, подзвонив невідомий номер, представився водієм даної служби та сказав, що випадково взяв з мого номера замовлення, і щоб його скасувати, попросив код з смс", - розповів хлопець, який став жертвою шахраїв.

Після того як він повідомив цьому нібито водієві свій смс-код, з його аккаунту почали замовляти поїздки в різних областях України. Одна з них була оцінена в 7 тисяч гривень.

"Гроші списати не встигли, я вчасно подзвонив водієві та попередив його, попросив скасувати замовлення", - розповів постраждалий клієнт.

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Варто відзначити, що нещодавно ми писали про те, що у деяких користувачів Telegram виникли проблеми та шахраї почали красти акаунти користувачів за допомогою посилань. Постраждалим пропонували спочатку перейти за посиланням, а потім ввести номер телефону.

Також ми розповідали про те, що в Україні з'явилася нова схема афери за допомогою телефону. Постраждалі отримували дзвінки з незнайомих номерів, які тут же скидалися.