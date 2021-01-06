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Хакеры массово атакуют украинцев через Telegram: можно лишится своего аккаунта

Среда 06 января 2021 07:26
Хакеры массово атакуют украинцев через Telegram: можно лишится своего аккаунта
Хакеры атакуют украинских пользователей Telegram (фото: freepik.com)
Автор: Роман Мирончук

В популярном мессенджере Telegram злоумышленники присылают опасную ссылку. Если ее открыть, то ваш аккаунт смогут взломать. При этом подвох состоит в том, что ссылка приходит от кого-то из ваших знакомых.

После перехода на ссылку человеку предлагают ввести номер мобильного телефона. Об этом рассказал пользователь сети Виктор Фантаев на своей странице в Facebook.

"На этом моменте ссылку я закрыл. Впрочем, и телеграм свой в этот момент я уже потерял, попытки зайти в свой аккаунт заканчивались тем, что через 15 секунд он отключался (с любого устройства)", - сообщил Фантаев и опубликовал скрин с вредоносной ссылкой.

Хакеры массово атакуют украинцев через Telegram: можно лишится своего аккаунта

Скриншот с Telegram

В комментариях к посту другие пользователи сети рассказали, что тоже получали такие ссылки, но они не открывали их.

  • Аккаунт вернул? Меня спасло, что я чудом успел поменять облачный пароль уже в процессе, когда меня ломали. А потом словил 24 блока из-за частых входов;
  • Такое же прислали. Аккуратно к ссылке добавил плюс и посмотрел, что ссылка под сокращалкой супер стремная, чуть не попался. Свезло, что взломанный человек общается только на украинском, а письмо было на русском. Стало подозрительно и проверил;
  • Мне тоже часто приходят такие ссылки, но как бы логично, что я их не открываю;
  • Мне тоже сразу три или четыре такие пришли. Жесть;
  • Ну это на андроиды, они java обрабатывают, iOS такого не приемлет.

Напомним, мошенники обещают украинцам карантинные 8 тысяч гривен.

Ранее мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту".

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