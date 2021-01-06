Хакеры массово атакуют украинцев через Telegram: можно лишится своего аккаунта

В популярном мессенджере Telegram злоумышленники присылают опасную ссылку. Если ее открыть, то ваш аккаунт смогут взломать. При этом подвох состоит в том, что ссылка приходит от кого-то из ваших знакомых.
После перехода на ссылку человеку предлагают ввести номер мобильного телефона. Об этом рассказал пользователь сети Виктор Фантаев на своей странице в Facebook.
"На этом моменте ссылку я закрыл. Впрочем, и телеграм свой в этот момент я уже потерял, попытки зайти в свой аккаунт заканчивались тем, что через 15 секунд он отключался (с любого устройства)", - сообщил Фантаев и опубликовал скрин с вредоносной ссылкой.
Скриншот с Telegram
В комментариях к посту другие пользователи сети рассказали, что тоже получали такие ссылки, но они не открывали их.
Напомним, мошенники обещают украинцам карантинные 8 тысяч гривен.
Ранее мошенник хотел "кинуть" украинца через "Новую почту".
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