Мошенники атакуют туристов в интернете: как не попасть в сети сайтов-двойников

В сети активизировались интернет-мошенники и бьют в основном по людям, которые ищут выгодные условия для отпуска. Для воровства денежных средств они используют специальные фишинговые сайты-двойники.
Как не попасть на удочку к таким мошенникам и распознать сайт-двойник, рассказали специалисты по кибербезопасности в комментарии для Styler.
На просторах интернета можно найти множество сайтов, которые предлагают услуги по бронированию жилья, услуги по покупке билетов на междугородный транспорт. Многие такие сайты известны и люди обычно им доверяют. Мошенники создают аналогичные сайты, которые отличить от оригинала можно только при полной внимательности:
Второй вариант – мошенники регистрируют несуществующее место проживания (отель, гостиница, апартаменты) на реальном сайте по поиску аренды жилья, а вот при переходе и оплате бронирования пользователи попадают на сайт-двойник.
Клиент водит данные своей банковской карты на сайте мошенников, и все средства уходят преступникам. И в такой ситуации реальный сайт об аренде не несет ответственности за кражу средств.
Как утверждают специалисты, этот вид мошенничества сейчас очень распространен и мошенники научились создавать фишинговые сайты не только с жильем для аренды, но и по продаже авиабилетов, аренда автомобилей, продажа билетов на автобусы.
Жизнь фейковых сайтов очень короткая – от нескольких часов до нескольких дней. Тщательно проверяйте даты создания сайта, прежде чем вводить свои личные данные. Не поленитесь пролистать пару страниц сайта, чтобы удостовериться в то, что там есть архив.
Всегда проверяйте наличие страниц в социальных сетях – сейчас у интернет-ресурсов, которые предоставляют услуги, есть собственные страницы почти на всех доступных платформах.
Если информации очень мало, нет контактов для связи, нет привязанных аккаунтов в соцсетях – это должно вызвать подозрение.
Напомним, ранее мы писали о том, что украинцы стали получать фейковые письма от ГБР – раскрыта новая афера мошенников.
А также рассказывали о том, как работает схема мошенников с просьбой позвонить на улице.