Мошенники атакуют туристов в интернете: как не попасть в сети сайтов-двойников

Как выглядит схема мошенников

На просторах интернета можно найти множество сайтов, которые предлагают услуги по бронированию жилья, услуги по покупке билетов на междугородный транспорт. Многие такие сайты известны и люди обычно им доверяют. Мошенники создают аналогичные сайты, которые отличить от оригинала можно только при полной внимательности:

В адресной строке могут отличаться некоторые буквы, цифры или знаки

Сайт был создан недавно и внизу обычно указываются годы работы портала. На фишинговых сайтах этой информации нет.

Наполненность сайта – на свежих обычно информации очень мало.

Второй вариант – мошенники регистрируют несуществующее место проживания (отель, гостиница, апартаменты) на реальном сайте по поиску аренды жилья, а вот при переходе и оплате бронирования пользователи попадают на сайт-двойник.

Клиент водит данные своей банковской карты на сайте мошенников, и все средства уходят преступникам. И в такой ситуации реальный сайт об аренде не несет ответственности за кражу средств.

Как утверждают специалисты, этот вид мошенничества сейчас очень распространен и мошенники научились создавать фишинговые сайты не только с жильем для аренды, но и по продаже авиабилетов, аренда автомобилей, продажа билетов на автобусы.

Как не попасть на удочку мошенников

Жизнь фейковых сайтов очень короткая – от нескольких часов до нескольких дней. Тщательно проверяйте даты создания сайта, прежде чем вводить свои личные данные. Не поленитесь пролистать пару страниц сайта, чтобы удостовериться в то, что там есть архив.

Всегда проверяйте наличие страниц в социальных сетях – сейчас у интернет-ресурсов, которые предоставляют услуги, есть собственные страницы почти на всех доступных платформах.

Если информации очень мало, нет контактов для связи, нет привязанных аккаунтов в соцсетях – это должно вызвать подозрение.