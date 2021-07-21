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Шахраї атакують туристів в Інтернеті: як не потрапити в мережі сайтів-двійників

Автор: Анна Шиканова

У мережі активізувалися інтернет-шахраї й б'ють в основному по людях, які шукають вигідні умови для відпустки. Для крадіжки грошових коштів вони використовують спеціальні фішингові сайти-двійники.

Як не потрапити на вудку до таких шахраїв і розпізнати сайт-двійник, розповіли фахівці з кібербезпеки в коментарі для Styler.

Як виглядає схема шахраїв

На просторах інтернету можна знайти безліч сайтів, які пропонують послуги з бронювання житла, послуги з купівлі квитків на міжміський транспорт. Багато таких сайтів відомі й люди зазвичай їм довіряють. Шахраї створюють аналогічні сайти, які відрізнити від оригіналу можна тільки при повній уважності:

  • В адресному рядку можуть відрізнятися деякі букви, цифри або знаки
  • Сайт був створений недавно і внизу зазвичай вказуються роки роботи порталу. На фішингових сайтах цієї інформації немає.
  • Наповненість сайту - на свіжих зазвичай інформації дуже мало.

Другий варіант - шахраї реєструють нереальне місце проживання (готель, база відпочинку, апартаменти) на реальному сайті з пошуку оренди житла, а ось при переході та оплаті бронювання користувачі потрапляють на сайт-двійник.

Клієнт водить дані своєї банківської карти на сайті шахраїв, і всі кошти йдуть злочинцям. І в такій ситуації реальний сайт про оренду не несе відповідальності за крадіжку коштів.

Як стверджують фахівці, цей вид шахрайства зараз дуже поширений і шахраї навчилися створювати фішингові сайти не тільки з житлом для оренди, але і з продажу авіаквитків, оренди автомобілів, продажу квитків на автобуси.

Як не потрапити на вудку шахраїв

Життя фейкових сайтів дуже коротке - від декількох годин до декількох днів. Ретельно перевіряйте дати створення сайту, перш ніж вводити свої особисті дані. Не полінуйтеся перегорнути пару сторінок сайту, щоб упевнитися в те, що там є архів.

Завжди перевіряйте наявність сторінок в соціальних мережах - зараз в інтернет-ресурсів, які надають послуги, є власні сторінки майже на всіх доступних платформах.

Якщо інформації дуже мало, немає контактів для зв'язку, немає прив'язаних акаунтів в соцмережах - це повинно викликати підозру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що українці стали отримувати фейкові листи від ДБР – розкрита нова афера шахраїв.

А також розповідали про те, як працює схема шахраїв з проханням зателефонувати на вулиці.

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