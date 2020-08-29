Мошенник выманил у пенсионерки 40 тысяч долларов: схема наглой аферы

Ушлые аферисты продолжают придумывать различные уловки, чтобы доверчивые украинцы отдавали им свои сбережения. Так пенсионерку из Киева обманули на внушительную сумму денег.

Мошенник обокрал 82-х летнюю мать женщины, которая и обратилась в столичную полицию, чтобы восстановить справедливость. Об этом проинформировали в пресс-службе полиции.

"Ночью пенсионерке позвонил неизвестный и рассказал о том, что ее дочь якобы виновна в совершении ДТП, и, чтобы избежать ответственности, нужны деньги", - говорится в сообщении.

После этого злоумышленник дважды приходил к женщине за деньгами. Женщина была крайне перепугана и без размышлений отдала мошеннику сначала около 15 600 долларов.

На этом история должна была закончиться, но позже мужчина снова вернулся и заявил женщине, что потерпевший, которого якобы сбила ее дочь, умер в больнице и нужно еще 24 400 долларов в качестве компенсации.

Полиция определила по видео с камер наблюдения личность мужчины. Им оказался ранее не судимый киевлянин, 1996 года рождения. В прокуратуре злоумышленнику сообщили о подозрении в мошенничестве. Сейчас аферисту грозит до 12 лет лишения свободы.

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