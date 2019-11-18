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В Чернигове разоблачили "сотрудника" СБУ

Новости » Происшествия     18.11.2019 - 17:00
В Чернигове разоблачили "сотрудника" СБУ
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Злоумышленник использовал поддельное удостоверение

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала в Черниговской области жителя Киева, который использовал поддельное удостоверение сотрудника спецслужбы при контактах с коммерсантами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Отмечается, что используя удостоверение, злоумышленник просил бизнесменов предоставить деньги якобы на нужды участников боевых действий, в том числе из правоохранительных органов. По предварительной информации следствия, суммы "пожертвований" достигали 100 тыс. гривен. Кроме того он предлагал якобы содействие в решении вопросов с перевозкой товаров через таможенную границу.

Правоохранители задержали злоумышленника во время его пребывания в Чернигове. У мужчины было изъято документ с признаками подделки и огнестрельное оружие, похожее на автомат Калашникова российского производства.

Фото: задержание злоумышленника (ssu.gov.ua)

В настоящее время начато уголовное производство по ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Одессе правоохранители разоблачили местного жителя, который занимался вымогательством, выдавая себя за сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ).

РБК-Украина писало, что в Полтавской области приговорили к 12 годам лишения свободы бывшего сотрудника Министерства внутренних дел Украины, который передавал разведывательные данные Федеральной службе безопасности (ФСБ) Российской Федерации.

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