Мошенник украл деньги на лечение больной девочки, из-за чего ребенок умер

Мошенничество в Украине (коллаж РБК-Украина)

В Киберполиции рассказали, как аферист похитил собранные на лечение ребенка деньги

Под Кропивницким мошенник обманул маму больной девочки и снял с ее счета все деньги, которые женщина собрала на лечение дочери. Действия циничного злоумышленника привели к трагедии - из-за нехватки средств на необходимую медицинскую помощь ребенок умер.

Правоохранители вычислили и задержали афериста, и теперь ему "светит" до 8 лет тюрьмы. Об этом передали в Департаменте киберполиции НПУ.

Подозреваемый 32-летний мужчина является жителем Кировоградской области. Отмечается, что фигурант в прошлом уже имел проблемы с законом за совершение аналогичного преступления.

Полицейские рассказали, какую схему обмана использовал мошенник, чтобы похитить деньги.

Злоумышленник позвонил женщине, объявившей сбор средств на помощь больной дочери, представился помощником высокопоставленного чиновника и руководителя благотворительной организации. Аферист заявил, что хочет переслать ей деньги, но попросил женщину предоставить номера телефонов ее родственников. Якобы так он хотел убедиться, что семья действительно нуждается в помощи.

После этого, узнав номера, правонарушитель заблокировал мобильный номер потерпевшей, с последующим перевыпуском ее Sim-карты. Таким образом вор получил доступ к интернет-банкингу женщины и перевел на свою карточку деньги, собранные на лечение - почти 140 тысяч гривен.

В доме злоумышленника и в его авто правоохранители провели обыски и изъяли вещественные доказательства.

Было открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК. Следственные действия продолжаются.

Ранее мы писали о том, что аферисты украли деньги у отца погибшего на Донбассе героя - эти средства были помощью от государства.

Также сообщалось, что была раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.