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Шахрай вкрав гроші на лікування хворої дівчинки, через що дитина померла

Субота 17 жовтня 2020 07:42
Шахрай вкрав гроші на лікування хворої дівчинки, через що дитина померла
Шахрайство в Україні (колаж РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

У Кіберполіції розповіли, як аферист викрав зібрані на лікування дитини гроші

Під Кропивницьким шахрай обдурив маму хворої дівчинки та зняв з її рахунку всі гроші, які жінка зібрала на лікування доньки. Дії цинічного зловмисника призвели до трагедії - через нестачу коштів на необхідну медичну допомогу дитина померла.

Правоохоронці викрили та затримали афериста, і тепер йому "світить" до 8 років тюрми. Про це передали в Департаменті кіберполіції НПУ.

Підозрюваний 32-річний чоловік є мешканцем Кіровоградської області. Зазначається, що фігурант у минулому вже мав проблеми із законом за скоєння аналогічного злочину.

Поліцейські розповіли, яку схему обману використав шахрай, аби вкрасти гроші.

Зловмисник зателефонував жінці, яка оголосила збір коштів на допомогу хворій доньці, представився помічником високопосадовця та керівника благодійної організації. Аферист заявив, що хоче переслати їй гроші, але попросив жінку надати номери телефонів її родичів. Нібито так він хотів переконатися, що сім'я дійсно потребує допомоги.

Після цього, дізнавшись номери, правопорушник заблокував мобільний номер потерпілої, з подальшим перевипуском її Sim-карти. Таким чином злодій отримав доступ до інтернет-банкінгу жінки та перевів на свою картку гроші, зібрані на лікування - майже 140 тисяч гривень.

В оселі зловмисника та його авто правоохоронці провели обшуки і вилучили речові докази.

Було відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК. Слідчі дії тривають.

Раніше ми писали про те, що аферисти вкрали гроші у батька загиблого на Донбасі героя - ці кошти були допомогою від держави.

Також повідомлялося, що була розкрита абсолютно нова схема шахрайства в Україні, і аферисти почали обманювати громадян за допомогою QR-кодів.

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