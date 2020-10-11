Аферисты украли у отца погибшего на Донбассе героя денежную помощь от государства

Мошенники обокрали отца погибшего на Донбассе бойца (коллаж РБК-Украина)

Мошенники украли у отца погибшего на Донбассе украинского воина-добровольца 297 тысяч гривен, которые были начислены государством за смерть сына. Уроженец Николаевской области Алексей Кваша погиб на фронте, спасая побратима - в его блиндаж попала вражеская мина.

При этом средства сняли с карточки пенсионера и положили на счет злоумышленников сотрудники государственной исполнительной службы Днепропетровской области. Об этом говорится в сюжете ТСН.

Отмечается также, что аферисты организовали схему, по которой с Дмитрия Кваши сняли сумму как с жителя города Каменское, который будто бы совершил там ДТП. На самом же деле мужчина ни разу в жизни там не был, да и машины у него нет.

По указанному в подделанных мошенниками документах адресу, где якобы проживает гражданин Дмитрий Кваша - такого нет и никто человека с таким именем не знает.

А по адресу истца Марии Пискун, на чей счет госслужащие перевели деньги, вообще уже 10 лет - пустырь.

Аферу провернули около года назад, а узнал об этом отец защитника Украины случайно, когда менял в банке карточку. Пенсионер обратился в полицию, однако там не увидели состава преступления и только развели руками. В итоге дело через год было закрыто.

Но неравнодушные граждане - побратимы погибшего бойца и волонтеры - взяли расследование циничного мошенничества в свои руки. Они выяснили, что исполнительный лист, на основании которого сняли деньги, на самом деле - подделка. И в деле, на которое там содержалась ссылка, фамилии пенсионера вообще нет.

Как рассказал адвокат Николаевской областной ассоциации участников боевых действий Евгений Федоров, Дмитрий Кваша вообще не выступает ни истцом, ни ответчиком, не является ни должником, ни кредитором.

"Но это государственного исполнителя не остановило", - возмущается он.

Юристы отмечают, что по закону деньги, выданные государством за гибель родных на фронте в зоне АТО/ООС (каждый из родителей получает 300 тысяч гривен) вообще не имеют права списывать за долги.

Тем временем в исполнительной службе города Каменское говорят, что принудительное производство с мокрой печатью и живыми подписями пришло к ним из райсуда и подозрений не вызвало, а проверять его они вообще не должны.

Начальник Заводского отдела ГИС в г. Каменское Александр Кузнецов рассказал, что уже написали заявление в полицию как потерпевшая сторона от мошенников. Также он пытается добиться от казначейства возврата пенсионеру хотя бы части украденных денег (только 27 тысяч гривен).

Теперь правоохранители проводят служебное расследование, почему за год "копы" даже не проверили указанный адрес.

Кроме того, юристы инициировали возобновление криминального производства. А еще обратились в суд, чтобы все похищенные у отца погибшего украинского военного деньги вернули.

Видео: Аферисты украли у отца погибшего на Донбассе воина почти 300 тысяч

Ранее мы писали о том, что раскрыта совершенно новая схема мошенничества в Украине, и аферисты начали обманывать граждан с помощью QR-кодов.

Напомним также, что украинцам начали приходить странные посылки с "сюрпризом".