Мошенник через фейковый обменник "кидал" киевлян на десятки тысяч долларов

В Киеве правоохранители задержали мошенника, который под видом обмена валюты обманул жителей столицы на десятки тысяч долларов. Злоумышленника теперь приговорили к 8 годам лишения свободы.
Об этом передали в пресс-службе Киевской городской прокуратуры.
Как говорится в материалах обвинения, мужчина разместил в интернете объявления, в которых предлагал менять валюту по выгодному курсу.
Также аферист в арендованном помещении обустроил фейковый пункт-"обменник", чтобы там принимать посетителей. Взяв от доверчивых клиентов деньги, злоумышленник скрывался через запасной выход.
Сообщается, что таким образом мужчине удалось "развести" жительницу столицы на сумму в 10 тысяч долларов.
"В дальнейшем мужчина пытался завладеть средствами еще одного клиента в сумме 60 тыс. долларов США, однако при попытке сбежать с деньгами был задержан потерпевшим и свидетелем, который и вызвал полицию", - рассказали в прокуратуре.
Суд поддержал ходатайство Шевченковской окружной прокуратуры Киева и вынес обвинительный приговор мужчине по факту мошеннического завладения средствами граждан под видом обмена валюты и попытки грабежа (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 18 УК Украины).
Так, афериста признали виновным в инкриминируемых преступлениях и назначили наказание в виде 8 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, недавно подобный случай с фейковым обменником произошел во Львове, где мошенница украла у местного жителя 19 тысяч долларов.
Также мы писали о том, что перед этим прямо в центре Киева в киоске "обмен валют" мошенники забрали у мужчины 120 тысяч долларов.