ru ua
Вт, 07 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Очередной фейковый обменник: во Львове у местного жителя украли 19 тысяч долларов

Новина українською →
Львов, Вторник 07 декабря 2021 13:54
Очередной фейковый обменник: во Львове у местного жителя украли 19 тысяч долларов Фото: пункт обмена валют (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ольга Белей

В центре Львова киевлянка вместе с сообщниками обустроила фиктивный пункт обмена валют с таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег и фальшивыми деньгами. "На крючок" попался львовянин, который отдал мошеннице 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"29 ноября в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него деньги для обмена и скрылась вместе с ними", - говорится в сообщении.

На место происшествия работали оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1. Как установили правоохранители, потерпевший передал для обмена средства на сумму 19 тысяч долларов. Кассирша взяла деньги и вышла с ними через задний выход.

В ведомстве также отметили, что мошенница использовала парик черного цвета и поддельные документы. Для поиска потенциальных жертв женщина подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

Как стало известно, после совершения преступления подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.

Напомним, 23 ноября столичные правоохранители задержали двух человек, которые создали псевдопункт обмена валют. Выручка за "обменные операции" составила 29 тысяч долларов.

Ранее мошенник в Киеве обманул доверчивого жителя столицы на около 1,9 миллиона гривен. Аферист в поддельном обменном пункте завладел средствами мужчины в размере 58 тысяч евро и 10 тысяч долларов США.

Читайте РБК-Украина в Google News
Обмен валют
NEWS
Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
Тонкие пластиковые пакеты будут запрещены в магазинах с 10 декабря
DAILY
Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Кто заработал на дорогом газе, нефти и руде. И что будет с ценами в 2022 году