Очередной фейковый обменник: во Львове у местного жителя украли 19 тысяч долларов

В центре Львова киевлянка вместе с сообщниками обустроила фиктивный пункт обмена валют с таблицей с курсом валют, аппаратом для перечисления денег и фальшивыми деньгами. "На крючок" попался львовянин, который отдал мошеннице 19 тысяч долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

"29 ноября в полицию поступило сообщение от львовянина о том, что в одном из обменных пунктов Львова, на улице Под Дубом, кассирша взяла у него деньги для обмена и скрылась вместе с ними", - говорится в сообщении.

На место происшествия работали оперативники Управления уголовного розыска полиции Львовской области, а также следственно-оперативная группа и оперативники криминальной полиции Львовского районного управления полиции №1. Как установили правоохранители, потерпевший передал для обмена средства на сумму 19 тысяч долларов. Кассирша взяла деньги и вышла с ними через задний выход.

В ведомстве также отметили, что мошенница использовала парик черного цвета и поддельные документы. Для поиска потенциальных жертв женщина подавала онлайн-объявление об обмене крупной суммы иностранной валюты, предлагая заниженный курс.

Как стало известно, после совершения преступления подозреваемая уехала в Киев, где и была задержана правоохранителями.

Следователи сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ст.190 (мошенничество, совершенное в крупных размерах) Уголовного кодекса Украины. Подозреваемой грозит лишение свободы на срок от трех до восьми лет.