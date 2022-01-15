RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів

Автор: Володимир Костирін

У Києві правоохоронці затримали шахрая, який під виглядом обміну валюти обдурив жителів столиці на десятки тисяч доларів. Зловмисника тепер засудили до 8 років позбавлення волі.

Про це передали в прес-службі Київської міської прокуратури.

Як йдеться в матеріалах обвинувачення, чоловік розмістив в інтернеті оголошення, в яких пропонував міняти валюту за вигідним курсом.

Також аферист в орендованому приміщенні облаштував фейковий пункт-"обмінник", щоб там приймати відвідувачів. Взявши від довірливих клієнтів гроші, зловмисник зникав через запасний вихід.

Повідомляється, що таким чином чоловікові вдалося "розвести" мешканку столиці на суму в 10 тисяч доларів.

"Надалі чоловік намагався заволодіти коштами ще одного клієнта в сумі 60 тис. доларів США, однак при спробі втекти з грошима був затриманий потерпілим і свідком, який і викликав поліцію", - розповіли в прокуратурі.

Суд підтримав клопотання Шевченківської окружної прокуратури Києва та виніс обвинувальний вирок чоловікові за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом обміну валюти та спроби грабежу (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України).

Так, афериста визнали винним в інкримінованих злочинах і призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно подібний випадок з фейковим обмінником стався у Львові, де шахрайка вкрала у місцевого жителя 19 тисяч доларів.

Також ми писали про те, що перед цим прямо в центрі Києва у кіоску "обмін валют" шахраї забрали у чоловіка 120 тисяч доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївОбмін валютСхеми шахраїв