Шахрай через фейковий обмінник "кидав" киян на десятки тисяч доларів
У Києві правоохоронці затримали шахрая, який під виглядом обміну валюти обдурив жителів столиці на десятки тисяч доларів. Зловмисника тепер засудили до 8 років позбавлення волі.
Про це передали в прес-службі Київської міської прокуратури.
Як йдеться в матеріалах обвинувачення, чоловік розмістив в інтернеті оголошення, в яких пропонував міняти валюту за вигідним курсом.
Також аферист в орендованому приміщенні облаштував фейковий пункт-"обмінник", щоб там приймати відвідувачів. Взявши від довірливих клієнтів гроші, зловмисник зникав через запасний вихід.
Повідомляється, що таким чином чоловікові вдалося "розвести" мешканку столиці на суму в 10 тисяч доларів.
"Надалі чоловік намагався заволодіти коштами ще одного клієнта в сумі 60 тис. доларів США, однак при спробі втекти з грошима був затриманий потерпілим і свідком, який і викликав поліцію", - розповіли в прокуратурі.
Суд підтримав клопотання Шевченківської окружної прокуратури Києва та виніс обвинувальний вирок чоловікові за фактом шахрайського заволодіння коштами громадян під виглядом обміну валюти та спроби грабежу (ч. 3 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 186 КК України).
Так, афериста визнали винним в інкримінованих злочинах і призначили покарання у вигляді 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Нагадаємо, нещодавно подібний випадок з фейковим обмінником стався у Львові, де шахрайка вкрала у місцевого жителя 19 тисяч доларів.
Також ми писали про те, що перед цим прямо в центрі Києва у кіоску "обмін валют" шахраї забрали у чоловіка 120 тисяч доларів.