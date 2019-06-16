Мощный взрыв в центре Киева: новые фото и видео инцидента

Взрыв в центре Киева произошел в ночь на 16 июня в гараже, который расположен в Шевченковском районе на улице Тургеневская, 16. В сети появились новые видео и фото с места происшествия, которые опубликовал журналист Богдан Кутепов на своей странице в Facebook.

По его словам, завалы разгребали в 6:20. Кирпичные кубы около 50 на 50 см (огромные куски стены) разлетелись в радиусе 30 метров. Меньшие обломки кирпича валялись за 50-80 метров от эпицентра взрыва.

При этом только чудом никто не пострадал. Несколько машин побило и в большинстве окон повылетали стекла. На одном подъезде полностью снесло крышу.

Взрыв в центре Киева (фото: facebook.com/kutiepov)

Напомним, что на месте инцидента работали 70 спасателей ГСЧС и 9 единиц техники. Взрыв прогремел около полуночи, в результате было разрушено 3 из 5 гаражей возле жилого дома. Кроме того, была повреждена газовая труба, из-за чего жильцы дома остались без газа.

Мощность взрыва была такой, что его было слышно за несколько километров от места происшествия. Эксперты установили, что взрыв неизвестного происхождения произошел в одном из гаражей. В результате три гаража были разрушены полностью.

Взрыв в центре Киева (видео: facebook.com/kutiepov)

В данное время правоохранители устанавливают причину взрыва, но по словам очевидцев, перед инцидентом они слышали едкий запах газа.

Спасатели заявили, что взрыв мог произойти из-за повреждения в газовой трубе. Местные жители говорят, что гаражи арендовали владельцы кофейных машин и они оставляли в гаражах не только свои авто, но и баллоны с газом.

Напомним, что в Мариуполе взрывом снесло часть жилого дома. В результате взрыва пострадали два человека.

Ране сообщалось о том, что возле Киева в результате пожара на автостоянке сгорели маршрутки.