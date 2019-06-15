Возле Киева в результате пожара на автостоянке сгорели маршрутки

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В Вышгородском районе ночью сгорели 10 "Богданов"

В Киевской области ночью в субботу, 15 июня, произошел пожар на автостоянке пгт Дымер Вышгородского района, в результате которого сгорели маршрутные автобусы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что огонь возник в 2:40 ночи. Спасатели немедленно выехали на вызов и в 3:52 им удалось ликвидировать пожар.

"Огнем уничтожено 10 маршрутных автобусов "Богдан". Жертв и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - сообщили в ГСЧС.

Напомним, 7 июня 2019 ночью в Киеве спасатели ликвидировали пожар на территории бывшей автобазы. Как оказалось, горели 2 легковых автомобиля на расстоянии 15 м от здания-ангара, и металлическая пристройка к ангару на площади 120 кв. м, в котором находился легковой автомобиль.

Добавим, что в октябре 2018 года в Италии произошел масштабный пожар в порту, в результате которой сгорели несколько сотен автомобилей. Тогда был затоплен порт Савоне, включая два терминала, где находились автомобили для экспорта в страны Ближнего Востока. Морская вода привела к короткому замыканию, а затем, попав в аккумуляторы автомобилей, произошла серия взрывов.