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Мощный взрыв в центре Киева: все подробности и версии ЧП (видео)

STYLERПроисшествия    16.06.2019 - 09:17
Мощный взрыв в центре Киева: все подробности и версии ЧП (видео)
В центре Киева ночью прогремел взрыв (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Причину взрыва в центре столицы устанавливают правоохранители

Взрыв в центре Киева в ночь на 16 июня прогремел в Шевченковском районе по адресу Тургеневская, 16 в гараже. Вследствие инцидента жертв и пострадавших нет. На месте работали 70 спасателей ГСЧС и 9 единиц техники. В сети появилось видео и фото с места происшествия.

Взрывом около полуночи были полностью разрушены 3 из 5 гаражей неподалеку жилого дома, также была повреждена газовая труба, из-за чего жильцы многоэтажки временно остались без газоснабжения. Пострадали и несколько авто, разбились окна в домах.

Мощность взрыва была очень сильной, его слышали за несколько километров от места происшествия. 

 

В Киеве ночью прогремел взрыв в центре города (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

"По прибытию на место происшествия было установлено, что во дворе трехэтажного жилого дома, в одном из 7 кирпичных гаражей произошел взрыв неизвестного происхождения, без последующего горения. В результате взрыва 3 гаража разрушены полностью, повреждено газовую трубу и выбиты стекла окон лестничной клетки и квартир в рядом стоящем здании. Других видимых признаков разрушения конструкций дома нет", - говорится в сообщении ГСЧС в Киеве.

 Видео: YouTube / Главное управление ГСЧС Украины в Киеве 

Причины взрыва устанавливают правоохранители.

Очевидцы говорят, что перед взрывом слышали едкий запах газа. Спасатели сообщили о том, что взрыв мог произойти из-за повреждения газовой трубы.

 

Спасатели работают на месте взрыва в центре Киева (фото: kyiv.dsns.gov.ua)

Также местные жители рассказали, что в разрушенный гараж арендовали владельцы кофейных машин, которые хранили в помещениях не только автомобили, но также и баллоны с газом. Это также является версией причины взрыва.

 Видео: facebook.com/dtp.kiev.ua

Как сообщалось ранее, в начале мая в Мариуполе в результате взрыва бытового газа в жилом доме пострадали два человека. Из-за взрыва была разрушена полностью пристройка к дому и повреждены перегородки комнат. 

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