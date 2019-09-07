Мощный циклон возвращается: синоптики резко изменили прогноз

Погода в Украине 8 сентября будет солнечной и теплой. В некоторых областях Западной Украины ожидаются ливневые дожди с грозами, так как эти регионы затронет циклон, пришедший из Европы. Уровень тепла в течение всего дня будет достигать +23… +27 градусов. Об этом сообщается в обновленном прогнозе Укргидрометцентра.

Как сообщают синоптики, погода в воскресенье будет достаточно теплой во всех областях нашей страны. Средняя температура будет держаться на уровне +23… +27 градусов. При этом традиционно в приморских и южных регионах будет теплее - +27… +29 градусов. По-настоящему сентябрьская погода будет раскрываться в ночное время - +11… +16 градусов. В Луганской области ночью – до +9 градусов. Теплее всего ночью будет в южных областях – до +17 градусов.

Погода в Украине 8 сентября – синоптики предупредили о приближении циклона (скриншот: meteo.gov.ua)

В течение всего дня небо будет ясным с переменной облачностью. Ожидается восточный ветер со скоростью 7-12 м/с.

"7-10 сентября в Украине, кроме большинства районов Закарпатской, Львовской, Ровенской и Херсонской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности", - написали синоптики в метеорологическом предупреждении.

Погода в Украине 8 сентября – синоптики предупредили о приближении циклона (иллюстративное фото: pixabay.com)

Народный прогноз: наши предки заметили, если в этот день холодный утренник, то будет ранняя и холодная зима. В прежние времена этот день был посвящен рябине, она считалась именинницей. Собирали рябину и калину, и примечали: "Большой урожай рябины - к морозу".

Напомним, что ранее лето возвращается: синоптики рассказали, где ожидается солнечная погода.

До этого синоптики дали прогноз погоды на выходные в Украине.